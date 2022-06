Sindicato se manifiesta contra el Oomapas de Cajeme por no respetar derechos laborales 

Ciudad Obregón, Sonora.- Denunciando incumplimiento en el sistema de escalafón para los empleados con mayor antigüedad del Oomapasc, integrantes del Sindicato Alternativo del Oomapas de Cajeme (SAOC), se manifestaron este miércoles, frente a las oficinas de la paramunicipal ubicada sobre la calle Sinaloa, en Ciudad Obregón.

Matilde García Morales, secretaria general de SAOC, detalló que se continúa violando este derecho, mismo que se encuentra establecido en el contrato colectivo de trabajo, cuando se tuvo un movimiento escalafonario y se propone para el ascenso a un empleado que ocupa el lugar 128 de antigüedad.

No es nada en contra del compañero, pero existen 127 empleados antes que pudieran aspirar para el puesto, este derecho es uno de los más significativos porque te lo da la permanencia en el organismo, ya no queremos una imposición en los puestos, queremos un escalafón real no de intereses, que llegue a todos sin importar el sindicato al que se esté afiliado", declaró García Morales.