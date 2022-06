AMLO admite que Sonora es disputada por cárteles; defiende su estrategia de seguridad

Cajeme, Sonora.- Sonora y nueve estados más concentran el problema de homicidios dolosos en el país, admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como argumento para rechazar que la violencia sea generalizada en los 32 estados.

De acuerdo con el razonamiento presidencial, las entidades donde un solo grupo del crimen organizado tiene presencia, cuentan con bajos índices de asesinatos.

MÉXICO AMLO defiende estrategia de seguridad de la 4T: "No se enfrenta la violencia con violencia"

El presidente AMLO en su visita a Sonora. Foto: Internet

Hay lugares donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios, se los explico más: Sinaloa y Durango no están entre los estados con más homicidios porque hay una sola banda”.