Guerra entre Ucrania y Rusia afectan al trigo; en Sonora, el mayor problema es la sequía

Cajeme, Sonora.- El calor, la sequía y la guerra mantienen al trigo, uno de los granos primordiales, en una encrucijada de la que salir no será fácil. Las reservas mundiales se agotan sin que la situación climática ceda, lo que se suma a la falta de acciones por parte de los gobiernos.

Esta crisis ya es considerada como una “catástrofe alimenticia en camino” para algunos medios internacionales como The New York Times, The Economist y Reuters, que han documentado como los principales productores de trigo del mundo se están viendo impactados por las condiciones ambientales adversas.

La cosecha de China, el principal productor del grano a nivel mundial, caerá por primera vez en 4 años e India, el segundo mayor productor, ha prohibido la exportación del cereal ante su escasez. En tanto que la Comisión Europea ha acusado a Rusia de usar el cereal como arma al bombardear los almacenes de Ucrania

Esto ha provocado lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) califica como “efecto dominó”, que no sólo afecta a Ucrania, sino otros puntos clave en el planeta causando un sobreprecio, y aunque para el productor puede resultar beneficiosos significa que se dispara la inflación para los más pobres.

Lo que implica que como resultado de la actual crisis alimentaria agravada por la guerra en Ucrania, el cambio climático y también la pandemia, 323 millones de personas estén “en camino hacia la inanición” y 49 estén “literalmente al borde de la hambruna”, de acuerdo al Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Boubaker Ben Belhassen, director de la División de Mercados y Comercio de la FAO, mencionó, a medios de comunicación internacionales, que el impacto del conflicto bélico podría provocar que entre 11 y 19 millones de personas se sumen a las filas de la hambruna o hambre crónica para este o el siguiente año.

10 SEMANAS DE RESERVAS

Estimaciones de datos agrícolas analizados por Gro Intelligence y presentadas ante el Consejo de Seguridad de la ONU reportan que el mundo tiene 10 semanas de reservas de trigo almacenadas, sin embargo está crisis no fue causada por el conflicto en Ucrania.

Sara Menker, directora general de la empresa Gro Intelligence, señaló ante la ONU que aunque la guerra terminara, el problema de seguridad alimentaria no va a desaparecer a corto plazo sin una acción concertada. Aseguró que las sequías en todo el mundo están contribuyendo a la disminución de los recursos de trigo.

“Esto no es cíclico, esto es sísmico”, advirtió Menker quien mencionó que las condiciones actuales son peores que las vividas en 2007 y 2008. La especialista explicó que la sequía en las regiones productoras de trigo de todo el mundo es la más extrema en los últimos 20 años.

SEQUÍA GOLPEA AL TRIGO

En Sonora el problema no ha sido ajeno, y es principalmente la falta de agua, lo que está ocasionando que el futuro del trigo en la región se vea incierto. “Aunado a la crisis que se vive por la guerra entre Rusia y Ucrania, también ha habido políticas en algunos países como la India que cerraron sus fronteras para exportación”, explicó a TRIBUNA Juan Gándara, dirigente de los propietarios rurales.

Señaló que se suma la sequía ya que localmente el nivel de la presa Oviachic llegó al 15 por ciento, y no habrá segundos cultivos. “Se vive escasez de fertilizantes y de agua, por lo que el panorama pinta muy negativo para el abastecimiento de un grano tan básico como el trigo”, comentó.

Por su parte, Miguel Anzaldo, productor y expresidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, advirtió del complicado ciclo que se tiene, “porque la realidad es que necesitaríamos lluvias extraordinarias para establecer el ciclo otoñoinvierno. Tampoco habrá segundos cultivos, solo para particulares”.

Admitió que la guerra ha afectado en el encarecimiento de los fertilizantes provocando que los costos suban tremendamente e impactando en el precio de la tortilla, harina y demás productos.

“En el Valle del Yaqui tenemos una cosecha buena y precios aceptables, pero vemos un panorama difícil para el siguiente ciclo más que nada por la falta de agua y por los insumos que aparte de caros existe el riesgo de que no haya abastecimiento, que no lleguen en tiempo y forma para utilizarse”

