Navojoa: Un municipio de Sonora con gran historia, pero sin cronista que la cuente

Navojoa, Sonora.- El municipio de Navojoa o también considerado como ‘La Perla del Mayo’, cuenta con una gran riqueza cultural e histórica, la cual data desde el año de 1614, sin embargo, desde hace casi cinco años, no se cuenta con la figura del cronista municipal, el cual transmita su conocimiento a las nuevas generaciones, de cara al centenario del nombramiento como ciudad.

Fue en el año 2018, cuando por complicaciones de salud, falleció a los 82 años de edad, Manuel Hernández Salomón, el último cronista del municipio de Navojoa, desde entonces, el Ayuntamiento se ha dado a la tarea de buscar a un nuevo historiador.

Sin duda alguna, al requerir información sobre algún edificio o acontecimiento histórico en la Perla del Mayo, el nombre del historiador y periodista, Francisco Javier Félix Gastelum, es uno de los más solicitados por las nuevas generaciones.

Me tocó participar en una reunión de cronistas municipales celebradas en el Pueblo Mágico de Álamos, y ahí se tocó el tema, sobre la ausencia de esta figura en el municipio de Navojoa; en el año 2018 se platicó con la ex alcaldesa Rosario Quintero, pero no le dio importancia al puesto de cronista, el cual ya estaba autorizado desde la administración de Raúl Silva Vela”, mencionó Félix Gastelum.