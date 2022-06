Cajeme: Familia acusa anomalías en comparecencias sobre el asesinato de Karina Alejandra

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Guadalupe Rocha, madre de Karina Alejandra Soto Rocha, quien fue asesinada en Ciudad Obregón presuntamente por órdenes de su expareja y cuyo caso se hizo viral en redes sociales, calificó como ilegal el que durante la audiencia se permitiera tomar la declaración de la hija menor de edad del acusado.

¿Cómo es posible que tomen en cuenta la declaración de una niña de 15 años? ya que no solo es menor de edad, sino que es hija del acusado, el proceso está manipulado, la niña casi no convivio con Karina, ya que se la habían quitado, además que ella no sabe cómo van las cosas", declaró.

Añadió que, pese a que ha intentado contratar los servicios de un abogado, ninguno ha querido tomar el caso. "He buscado 30 abogados y al parecer tienen miedo del caso, me dicen que es asunto está duro y que se sienten incapaces, tienen miedo de tomarlo, ella pidió ayuda antes de que la mataran y es por eso que quiero justicia que no quede impune, porque como madre que soy, recuerdo cuando me dijo 'mamá no me quiero morir, si me pasa algo no quiero que les pase lo mismo a otras mujeres'".

Finalmente, Guadalupe Rocha recordó que, pese a las evidencias mostradas, el presunto asesino de nombre Ramón Gamaliel está siendo juzgado por violencia intrafamiliar y no por feminicidio lo cual reduciría el posible castigo.

Fue el 22 de marzo de 2021 cuando el feminicidio de Karina Alejandra estremeció a Cajeme; la mujer fue brutalmente asesinada a balazos por sujetos armados en la colonia Benito Juárez, supuestamente bajo órdenes de su expareja, un policía municipal en servicio, con quien sostenía un pleito legal por la custodia de su hijo.

Fuente: Tribuna