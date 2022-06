Covid-19 en Sonora: ¿Cuántos contagios y muertes hubo la semana del 12 al 18 de junio?

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- En la semana epidemiológica 24, que comprendió del 12 al 18 de junio, Sonora reportó 550 casos de Covid-19, ninguna defunción y seis personas hospitalizadas por la misma causa, de acuerdo con la información que proporcionó la Secretaría de Salud estatal. Del total de contagios, 351 correspondieron a mujeres y 199, a hombres; además, los casos se distribuyeron en los municipios de Hermosillo (229), Cajeme (171), San Luis Río Colorado (39), Nogales (25), Guaymas (19), Cananea (13), Puerto Peñasco (12), Caborca y Nacozari de García (nueve cada uno).

También en Santa Ana (ocho), Huatabampo (cuatro), Agua Prieta (tres), Empalme, Etchojoa, General Plutarco Elías Calles, Huépac, Ímuris, Magdalena, Mazatán, Navojoa y Pitiquito (uno cada uno); cabe mencionar que desde el inicio de la pandemia, Sonora acumula 167 mil 538 casos confirmados y 10 mil 156 fallecimientos. Apenas la semana pasada, que abarcó del 5 al 11 de junio, la SSA confirmó 295 casos y un fallecimiento por coronavirus, por lo que esta semana se registra un incremento en el número de contagios en la entidad; por ello, se reitera la recomendación de protegerse contra el virus utilizando el cubrebocas en espacios cerrados y con poca ventilación, lavarse las manos frecuentemente y respetar la sana distancia.

Cabe mencionar que el gobernador Alfonso Durazo anunció el pasado miércoles 15 de junio que Sonora sería de los primeros estados en recibir las vacunas contra el Covid-19 para niños de 5 a 11 años, después de que el Gobierno Federal anunciara que se iniciará la etapa de vacunación para este grupo de edad: "Sonora es uno de los estados más avanzados en porcentaje de vacunados, estimamos que pudiéramos ser de los primeros estados en recibir las dosis para este proceso. No tenemos la fecha para la recepción de vacunas pero estoy seguro que Sonora estará entre los primeros estados que las recibiremos".

Asimismo, el mandatario estatal habló sobre la publicación del decreto que abroga la Ley 151, la cual hacía obligatorio el uso de mascarillas en Sonora: “Esto significa que a partir de su publicación el uso del cubrebocas no es obligatorio, pero no significa que las autoridades de salud no puedan dictar medidas bajo determinadas condiciones para el uso nuevamente del cubrebocas, tampoco significa que en un restaurante, por ejemplo, no se puedan imponer o exigir el uso del cubrebocas como puede ser en un vuelo, un aeropuerto, donde la concentración de personas incrementa el riesgo de contagio”, explicó.

