Madres Buscadoras de Sonora exigen destitución de comisionado de búsqueda estatal

Hermosillo, Sonora.- Este martes 21 de junio, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora se manifestó pacíficamente frente al Congreso de Sonora, en Hermosillo, para hacer varias peticiones. En el inmueble ubicado en la colonia Las Palmas, la líder del grupo, Cecilia Patricia Flores, aseguró que José Luis González Olivarria, actual Comisionado Estatal de Búsqueda, conoce el paradero de su hijo Marco Antonio, desaparecido desde 2019.

Entre las peticiones que hace el colectivo de búsqueda de personas desaparecidas está la destitución del comisionado, a quien acusan de pedir "besos y caricias" a Cecilia para informarle la ubicación exacta del cuerpo de su hijo. La líder del grupo afirmó frente a las puertas del recinto que si no eran atendidos por las autoridades, cerrarían las puertas del lugar y el estacionamiento, y que no permitirían la entrada o salida de ninguna persona.

Momentos después, enredó las manijas de las puertas del Congreso con un cordón para llaves, a manera de cierre simbólico. En su cuenta de Twitter, Flores manifestó que pidió "a las diputadas del @CongresoSon la renuncia del Comisionado Estatal de Búsqueda de Sonora. Nunca jamás nos ha acompañado en una brigada ni nos atiende. Él sabe dónde está mi hijo Marco Antonio", adjuntando un video en la publicación.

Ya sé que ahí está en ese lugar, lamentablemente es muy grande y sé que la paz de mi hijo y la paz mía están en las manos de ese doctor; porque por tanto coraje que tiene conmigo, porque yo nunca me he callado las cosas que se las he dicho en la cara nunca ha querido trabajar con nosotras, porque con nosotras nunca ha querido trabajar y con otras sí, cuando él es una autoridad. Exijo su destitución y no voy a parar hasta lograrlo, hemos luchado contra él por más de dos años”, manifestó Flores ante autoridades, una vez que pudo ingresar a exponer su caso.