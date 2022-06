Sonora: Gobernadores mayo exigen la destitución del coordinador del INPI

Navojoa, Sonora.- Gobernadores tradicionales de los ocho pueblos yoreme mayo, explotaron en contra de la directiva del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) por lo que decidieron colocar candados en las oficinas con sede en el Municipio de Etchojoa, solicitando la destitución del titular del Instituto, Secundino Amarillas Valenzuela.

Además de la destitución del coordinador del INPI en el Sur de Sonora, los manifestantes también solicitaron la destitución de Olga Poqui Rábago, a quien acusan de provocar el divisionismo al interior de la etnia.

LA MANIFESTACIÓN

Este movimiento no es político, es la urgente necesidad y el reclamo correcto de nuestros derechos como pueblo indígena; de aquí no nos vamos a mover, hasta que seamos escuchados, lo que queremos es la destitución de Secundino Amarillas y de la licenciada Olga Poqui, porque no es la primera vez que presentamos una denuncia en contra de ellos ante el INPI", manifestó Juan Pérez Gil, vocero de la etnia mayo.