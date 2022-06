Crisis financiera del Oomapasc se nota hasta en el mobiliario; empleados denuncian carencias

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora.- Con sillas viejas y rotas, muebles que ya cumplieron su vida útil y que tienen que ser sostenidos por cinta o unidades, como las máquinas Aquatech, a las que no les sirve nada y ni siquiera tienen llantas, es como los empleados del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) tienen que trabajar.

Los empleados denuncian que no solamente el organismo da un mal servicio a la ciudadanía sino que al interior, ellos como trabajadores también sufren por una mala administración que, pese a que presume mejorar en recaudación, no ha hecho nada por resolver las carencias.

Los muebles tienen que ser sostenidos por pedazos de cinta. Foto: TRIBUNA

Entrevistados por TRIBUNA varios empleados, que prefieren el anonimato por temor a represalias de los directivos, comentaron que por ejemplo en el área de cajas hay ocasiones donde ni siquiera se tiene papel para imprimir los comprobantes de pago para los ciudadanos. Las cajeras se han visto en la necesidad de tener que dar hojas de papel firmadas por ellas con el temor de que pase algo en el sistema y salgan perjudicadas. También comentan que las sillas tienen años que no son cambiadas y, tal y como se ve en las fotos, ya se les ve todo el relleno.

Por otra parte, hay algunos muebles que “tienen que estar agarrados con cinta o con alguna mexicanada” como en cajas, el cajón donde está el dinero es sostenido con un bote de basura para no caerse. Incluso han tenido que gastar de su propio bolsillo para tratar de reparar el mobiliario. Pero no sólo es en esa área, los empleados que salen a calle y usan las máquinas Aquatech comentaron que a la mayoría, de las que entre comillas sirven, le faltan urgentemente llantas.

Uno de los empleados de calle comentó que a su unidad “le urgen todos los bujes y pasadores del bote de la manita bote trasero cada vez se desgasta más, esa falla tiene más de 1 año reportada y entre más pasa el tiempo más se eleva la reparación por el desgaste diario”. El reclamo de ellos también es que los directivos han preferido rentar las máquinas Aquatech, aunque resulte más costoso, en lugar de invertir en reparar las propias.

La caja tiene que ser sostenida con un bote para no caerse. Foto: TRIBUNA

Señalan que muchas veces no trabajan porque la máquina no sirve y como no quieren que hagan otra actividad pueden pasar días hasta que “se repare momentáneamente la unidad, aunque nunca queda bien del todo porque no le invierten”.

TRIBUNA buscó entrevista con el director de Oomapasc, Luis Miguel Castro Acosta, para hablar sobre el tema, pero el área de comunicación social no agendó la cita hasta el cierre de esta nota.

