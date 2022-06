Ciudad Obregón: Vecinos de la colonia Benito Juárez denuncian plaga de alacranes

Ciudad Obregón, Sonora.- Las altas temperaturas, propias de la región, provocan el incremento de la actividad de alacranes, aumentando con esto la probabilidad de sufrir picaduras por estos insectos, situación que vecinos de la colonia Benito Juárez, al oriente de Ciudad Obregón, viven cada inicio de temporada de calor.

En cuanto empiezan los calores, empiezan a invadir las casas, y no solo son los alacranes también las garrapatas, si pasan y fumigan a veces, pero por nuestra propia tranquilidad preferimos no esperar y contratar a alguien que fumigue, pero la verdad nos dura muy poco el que dejen de salir", declaró Anacleto Rodríguez, vecino de la zona.

Del mismo modo detalló que se ha tenido un aumento en la presencia de alacranes principalmente en las casas ubicadas por el callejón Ferrocarril, frente a las vías del tren.

Posiblemente el tipo de piedra que se colocó para apoyar los durmientes en las vías del ferrocarril, atraiga a esta fauna, ya que periódicamente se presenta el problema en el mismo lugar, ya hemos sufrido picaduras, incluso fui internado hace un año de lo mal que me puse, por eso pedimos que pasen fumigando más seguido".

La ciudadana, María del Carmen, compartió que es por las noches cuando más se dejan ver los alacranes, por lo cual tienen que colocar trapos bajo las puertas y revisar las paredes antes de acostarse a dormir.

Salen por todos lados, y parecen camarones de lo grande que están, tenemos que extremar precauciones, porque no sólo salen en el patio, también en las recámaras o en la cocina, tengo niños pequeños y si me da pendiente, años antes pedíamos las fumigaciones, pero creo que ya no es esa la solución".