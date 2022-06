Alertan por presencia de amiba libre en Ciudad Obregón; detectan 12 casos

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la finalidad de prevenir alguna infección por amiba libre, Cosme Damián García Torres, titular de la unidad de Control Sanitario en Obregón, informó que actualmente se realizarán operativos de supervisión en cada uno de los establecimientos que cuenten con alberca detectando al momento al menos 12 establecimientos positivos.

Presencia de amiba

García Torres, detalló que, pese a que se pueda tomar como un problema el detectar la presencia de estos organismos, es una buena señal, debido a que, al ser su hábitat, no es de extrañar que esté ahí, y el lograr detectarlos de manera oportuna favorece a evitar un riesgo sanitario.

La presencia del microorganismo tiene dos riesgos, uno es la posibilidad de una infección y el otro sería la intensidad de este, sabemos que hay mucha ya que es una especie endémica, lo que buscamos como dependencia es que no impacte a la salud, y afortunadamente desde hace algunos años no tenemos casos de pacientes afectados por la enfermedad; el problema es no encontrarla, porque así no se pueden aplicar las medidas preventivas y se corrigen las anormalidades, garantizando una actividad recreativa con riesgos disminuidos", apuntó.