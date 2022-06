Gordofobia: La triste realidad que viven los habitantes de Sonora

Cajeme, Sonora.- Sin que hasta la actualidad se logre visibilizar la magnitud de esta situación, la denominada gordofobia sigue siendo una realidad en Sonora a la que se enfrentan día a día ciudadanas y ciudadanos por el hecho de rebasar el peso corporal promedio establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A finales de mayo, una cajemense dio a conocer su inconformidad por medio de Twitter, luego de asegurar públicamente que un establecimiento de ropa local le negó la posibilidad de medirse una prenda de vestir justificando que por su peso dicho producto podría “romperse”.

Conoce qué es el gordofobia. Foto: Tribuna

La exhibición del caso por parte de esta persona desató una ‘ola’ de indignación por parte de la ciudadanía en general en redes sociales, visibilizando a la vez la situación a la que se enfrenta gran parte de la sociedad, sin que estos casos se den a conocer en la mayoría de las ocasiones.

En entrevista con TRIBUNA, una ciudadana, quien decidió omitir su nombre, informó que al momento de salir a la calle a realizar sus actividades cotidianas suele ser víctima de algunos comentarios descalificativos por su peso; personas desconocidas la señalan que hasta por su forma de vestir.

Los hacen sólo por el hecho de considerar que una persona está gordita. Personalmente me ha tocado escuchar comentarios acerca de mi forma de vestir, me dicen que no debo de usar cierta ropa porque estoy gordita; en mi caso me he defendido muchas veces pero ha resultado peor, así que trato de ignorar los comentarios, lo que no significa que no me importan, ya es más que nada por salud mental”, mencionó.