Anne presenta 'El Arte de Renacer'; libro de apoyo para las personas que padecen de trastornos mentales

Ciudad Obregón, Sonora.- Cada vez son menos las y los jóvenes que le tienen amor a la escritura, pero ese no es el caso de la cajemense , Anne Amado, una chica que a sus 16 años de edad ya puede presumir su primera ópera prima literaria, denominada el ‘Arte de Renacer’.

En entrevista para TRIBUNA la autora reveló que no solamente se trata de un libro, pues su trabajo funciona como un tutorial de apoyo para todas las personas que padecen de trastornos mentales.

Anne Amado, como bien lo describe su obra, es una joven que acaba de tener una nueva vida, pues fue diagnosticada una persona con trastornos mentales, pero fue precisamente a través de su pasión a la escritora como pudo sobrellevar esta situación.

Me he querido quitar la vida cinco veces, pero fue de hecho en mi último intento de suicido cuando sentí que volví a renacer, por eso decidí hacer este libro, sé que hay muchas personas que han pasado por una situación similar, y yo los quiero ayudar, quiero que lean mi libro se sientan identificadas y sientan ayuda a través de mis párrafos”.

El libro te enseñará a amarte La sonorense confesó que las personas en su obra van a encontrar una gran cantidad de poemas enfocados en diferentes temas como lo son el amor propio y la aceptación, conceptos que sin duda alguna son de gran ayuda para alguien que batalla con ese problema. “Un libro debe de dejar un mensaje, una enseñanza, tiene que darle algo al receptor, en el ‘Arte de Renacer’, cada poema que vean tiene un mensaje, y ese mensaje busca sanar y abrazar al lector”.

Anne firmando su libro

Por otra parte, Anne dice sentirse muy contenta por la gran aceptación que está teniendo su trabajo, y eso le sirve de inspiración para seguir enfocándose en futuros proyectos.

“La verdad no me la creo, cuando veo que gente me felicita o que quieren comprar mi libro, me quedo impactada, estoy viviendo un sueño, mis papás también están muy contentos y orgullosos de lo que estamos logrando”.