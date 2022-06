Ciudad Obregón: Usuarios piden que camiones pasen a tiempo por altas temperaturas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Aun cuando se tienen unidades en mal estado, sin servicio de aire acondicionado y hay falta de parabuses, usuarios del transporte público en Ciudad Obregón solo solicitan que los camiones urbanos respeten los tiempos de ruta, sobre todo por las altas temperaturas de la época.

A través de un sondeo realizado por TRIBUNA en diversas paradas de camión, el 80 por ciento de los usuarios entrevistados manifestó que calificarían como "aceptable" el servicio, con solo pasar en los tiempos marcados para cada ruta, mientras que el otro 20 por ciento, lo haría en caso de contar con unidades adecuadas.

Es verdad que algunos ni vidrios en las ventanas tienen, les faltan asientos y no tienen aire, pero cuando esperas un camión con este calor lo que menos quieres es que se tarde, incluso al subir, así sufras del calor, es mejor que llegar tarde", compartió Patricia Márquez, estudiante.

Por su parte, Daniel Esquer, señaló que tiene un sueldo de 120 pesos al día, de los cuales 36 son destinados para llegar a su trabajo, por lo cual si no pasa el camión se ve forzado a tomar un taxi o auto de aplicación. "O pierdo el día o gasto más de lo que presupuesté para transporte, el pagar 50 o 60 pesos para llegar a trabajar a tiempo, es mejor que no ganar nada al día, por eso, prefiero un camión que sí pase, aunque no tenga lujos o lo básico".

Fuente: Tribuna