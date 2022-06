'Mañanera' de AMLO: Avanza Plan de Justicia del pueblo Guarijío y Hospital de Especialidades de HMO

Ciudad de México.- El conferencia de prensa matutina de este martes 28 de junio, efectuada desde Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, compartió avances sobre el Plan de Justicia para el Pueblo Guarijío; asimismo, informó cuándo operará el Hospital General de Especialidades de Hermosillo (HMO), en Sonora.

En la 'mañanera' de este día, Zoé Robledo recordó que en mayo del 2022, el presidente AMLO acudió a la región sureste de Sonora y presentó el plan de Justicia para el pueblo Guarijío, el cual incluía mejoras en materias de salud. El funcionario de Salud compartió que como parte de esta estrategia se acordó rehabilitar el Hospital Comunitario en Álamos, el cual tiene 43 años de antigüedad y muchas deficiencias; este será equipado y renovado.

En la imagen, presenta IMSS Plan de Justicia Pueblo Guarijío. Foto: Gobierno de México

Asimismo, mencionó que se creará un albergue comunitario en el que podrán descansar las personas que deban atenderse en el nosocomio. Agregó que la Casa de Salud se convertirá en una Unidad Médica Rural del programa IMSS-Bienestar, el cual se instaurará en Sonora. Finalmente, se habló de la contratación de especialistas para los hospitales y de la creación de Unidad Médica Móvil que fuera atender al pueblo.

Posteriormente, el mandatario AMLO confirmó que el nuevo Hospital General de Especialidades de Hermosillo entrará en operación al público en septiembre, tal como lo informó en su última gira por la entidad. Declaró que "ya no puede quedar mal", y que si hizo el compromiso sobre el arranque de actividades de esa institución, debe cumplir en tiempo y forma. En tanto, Zoé Robledo mencionó que dicho nosocomio fue tema de conversación con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, la semana pasada.

Yo no puedo quedar mal. Desde luego es la atención médica a la gente: si digo en septiembre va a estar funcionando, pues no es de echarle la culpa a nadie; las autoridades que se fueron no compraron los equipos o no fueron buenos administradores, lo que sea, tenemos nosotros que cumplir y eso se los plantee ayer", agregó.