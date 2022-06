Ciudad Obregón: Javier Lamarque reitera que calle 200 será rehabilitada este año 

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Aunque a casi 6 meses desde que inició el 2022 no se ha revelado una fecha concreta para que inicien los trabajos, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano reiteró su compromiso de que la rehabilitación de la calle 200 se realizará durante este año. El presidente municipal detalló que no solo se rehabilitará la infraestructura sanitaria con una inversión de 20 millones 500 mil pesos, sino que además se realizarán otros trabajos para mejorar las condiciones de esta zona de Ciudad Obregón.

Ciudadanos están a la espera

Actualmente las condiciones en las que se encuentra la calle 200 son deplorables, lo que pone en riesgo la seguridad de quienes transitan en autobuses y vehículos por el lugar. Durante un recorrido de TRIBUNA ciudadanos y comerciantes aseguraron que desde que inició el año se encuentran a la espera de que inicien los trabajos. "Es algo que llevamos ya casi medio año esperando, tenemos fe en que si se llevará a cabo, pero aún no sabemos cuándo y la verdad urge", dijo Juan, quien transitaba por esta calle.

Angélica Zazueta, ciudadana del municipio, aseguró que el material debe de ser de calidad para que no ocurra lo mismo que con las demás calles. "No queremos que se arregle supuestamente y al año volvamos a lo mismo, yo digo que ya tuvimos suficiente; si lo van a hacer que lo hagan bien, tarden o no tarden", expresó.

Ayer, Javier Lamarque, ofreció nueva información sobre este proyecto, especificando que no solamente incluirá la mejora de infraestructura sanitaria, sino que también se trabajará en mejorar las guarniciones, banquetas, señalización horizontal y vertical, alumbrado público, parabuses y semaforización, para lo cual se destinará un monto de 40 millones de pesos. Adelantó que aún no se sabe con exactitud si para la rehabilitación de esta calle se usará concreto hidráulico o asfalto, asegurando que ya se analiza este aspecto y que se tomará la mejor decisión en su momento.

Es una calle muy importante porque es muy transitada y en ella está la central camionera, así como diferentes comercios; en primera instancia lo adecuado podría ser el concreto hidráulico pero está demostrado que aunque se use este material si no se aplica bien no sirve y cuesta el triple que el asfalto, por eso el compromiso es hacerlo, ya sea con asfalto o concreto, pero que sea de buena calidad", dijo.

Por otro lado, el munícipe dijo que se tiene agendada una reunión con comerciantes de esta zona para que se llegue a un consenso y se tomen las mejores decisiones. "Ya estamos viéndolo, lo que queremos es que esto se haga bien para todas las partes. Cuando se hacen este tipo de obras existe un reclamo por parte de las personas de que se haga lo más rápido posible, ya lo estamos viendo y ya estamos trabajando en ello", expresó el presidente municipal.

Fuente: Tribuna