Navojoa: Continúa investigación a la exalcaldesa María del Rosario Quintero Borbón; esto se sabe

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- A poco más de ocho meses de abandonar su puesto, exfuncionarios, regidores e incluso la exalcaldesa María del Rosario Quintero Borbón, están siendo citados por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) para esclarecer los señalamientos por presuntos actos de corrupción durante la administración 2018-2021.

Regidores señalaron un posible carpetazo al ‘Caso Chayito’, debido a que hace más de cuatro semas, Contraloría Municipal recibió los resultados de la auditoría forense realizada a la administración anterior y hasta el momento no se han hecho públicos, sin embargo, se indicó que el silencio se debe a que la FAS ha solicitado mantener una secrecía al respecto, hasta concluir con su investigación.

LOS CITADOS

Hasta el momento se desconoce el listado de las personas citadas a comparecer ante la FAS por presuntos actos de corrupción, sin embargo, cabe señalar, que la actual administración realizó una jornada de comparecencias, donde se citó a más de ocho exfuncionarios, incluida la exalcaldesa Quintero Borbón.

Dentro de los llamados a comparecer por parte de la actual administración, se encuentran los titulares de Contraloría Municipal, Recursos Humanos, Tesorería, Infraestructura Urbana, el área Jurídica, Programación del Gasto Público, así como los directores Administrativo y General del Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn).

Mario Martín Martínez Bojórquez, presidente municipal de Navojoa, confesó que la FAS ya comenzó a citar a declarar a los exfuncionarios, así como regidores involucrados en los señalamientos, por lo que espera que próximamente, se emita un dictamen con los hallazgos.

Ya los están citando, pero nos piden discreción para no entorpecer la investigación; traen a cola a exfuncionarios y a algunos exregidores investigándolos, tengo la lista, pero no estoy autorizado para darla, tenemos que tener respeto y esperar el proceso”, afirmó Martínez Bojórquez.

Puntualizó que quizá no sean suficientes tres años para ver justicia para el Pueblo de Navojoa, debido a la extensa documentación y testimonios recabados, sin embargo confió en que sí alcanzará el sexenio de Alfonso Durazo Montaño, para hacerle frente a los posibles actos de corrupción.

PIDEN RESULTADOS

Regidores solicitaron a Contraloría Municipal hacer públicos los resultados de la auditoría a la administración anterior, sin embargo, se aseguró que se encuentran realizando un dictamen para presentárselo a las autoridades, pero antes deberán respetar los procesos de la investigación.

“Hemos estado en comunicación con las instancias correspondientes, siempre respetando los debidos procesos, pero esto no quiere decir que no estamos trabajando en ello; no queremos que los procesos llevados a cabo se caigan, queremos que queden firmes y esperamos su comprensión, en virtud de que es algo delicado”, precisó Jaime Zazueta Lastra, contralor municipal.

Fuente: Tribuna