Sewa Tomteme, una escuela y refugio para los jóvenes yaquis; aprenden sobre su cultura

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la intención de reforzar la identidad cultural de los jóvenes de la etnia yaqui, así como alejarlos de los vicios, la Escuela Autónoma de la Tribu Yaqui, Sewa Tomteme, imparte actividades propias de la comunidad indígena, preservando con esto las raíces yaquis y sentido de pertenencia en los menores, aseguró Mario Luna Romero, integrante del centro cultural.

Actualmente, tenemos un promedio de 120 alumnos, y con apoyo de maestros voluntarios les impartimos talleres de danza, tanto de Pascola como de Venado, así como de canto de alabanzas del venado, ya que es importante no solo el cantar sino el saber a quién va dirigido; también están aprendiendo a tocar instrumentos ancestrales como el tambor de agua o la jiruika", dijo Mario Luna.

Añadió que, aunque el programa se enfoca en actividades tradicionales no se cierran a estas, ya que también se agregan talleres de danza folclórica de diferentes regiones, así como la elaboración de alebrijes en el curso de cartonería; también se tiene la meta de alejar a los niños de los malo hábitos. "Existen estudios que avalan que los jóvenes con problemas familiares son más susceptibles en caer en actividades ilegales y buscan con quien identificarse, y en ese sentido la escuela Sewa Tomteme, les da la oportunidad de adentrarse en la comunidad, y reforzando la identidad cultural, tengan los elementos para no caer en los vicios".

Explicó que lo anterior se refuerza con la jerarquía de la propia cultura yaqui, afirmando que un pascola, siempre es apreciado dentro de la sociedad, mismo caso con los músicos tradicionales, por lo cual, aparte de introducirlos en la cultura, generan en los jóvenes metas para mantener una vida sana.

La tradicional danza del venado

Por su parte, Cecilia Romero Valenzuela, directora de la institución, agregó que los talleres se imparten tanto en lengua Yaqui, como en español y no solo se basan en danza o canto, sino que se busca cubrir las diferentes inquietudes y talentos de los jóvenes, con actividades como lectura de poesía, elaboración de petates, canastas, corte y confección. "Aunque muchos no ven algunos cursos como algo exclusivo de la cultura yaqui, si se busca no perder la esencia, impartiendo estos en la lengua y en español, y con esto los niños que no son hablantes tengan un dominio básico y mantener el idioma vigente".

Del mismo modo agregó que el proyecto no está peleado con la cultura general, sino que se busca reforzar la identidad propia, y con eso posteriormente asimilar las demás. Finalmente, Sara Partida Ibarra, subdirectora de expresiones artísticas, reveló que este proyecto se ha logrado gracias al apoyo de los maestros que en su totalidad son voluntarios, así como el interés que han demostrado los jóvenes en el proyecto. "Trabajamos de lunes a domingo, en un horario de 16:00 a 18:00 horas, para jóvenes de 6 a 16 años, en la institución establecida en el poblado de Vícam".

Los alumnos en uno de los salones

Fuente: Tribuna