Sequía no será tan grave este año gracias a las lluvias en la sierra: Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora.- Luego de que se presentaran las primeras lluvias de la temporada en Yécora, el gobernador Alfonso Durazo afirmó sentirse optimista, pues la crisis de sequía en Sonora no será tan grave como se pronosticó. El mandatario estatal explicó que actualmente hay municipios con más sequía que otros, por lo que las autoridades federales evalúan la posibilidad de aprobar la Declaratoria de Emergencia en la entidad, misma que fue presentada días atrás por el Gobierno del Estado.

Afortunadamente el pronóstico cambió, era realmente trágico, el día de ayer hubo una lluvia ligera pero no deja de ser una lluvia que la recibimos con júbilo, esto sucedió en Yécora, pero significa que ya inició el periodo de lluvias con una anticipación a la de otros años. Esto nos permite ser optimistas respecto a que la crisis (de sequía) no va a ser tan pronunciada como había pronosticado. De todas maneras la Declaratoria de Emergencia (por sequía en Sonora) ya la planteamos", mencionó.

Fue este miércoles 8 de junio que se registró la primera precipitación de la temporada en la entidad, la cual llegó a Yécora y otras zonas de la sierra del estado. Cabe mencionar que en redes sociales, usuarios reportaron que esta tormenta provocó que el centro de salud de dicho municipio sufriera daños en su estructura y se inundara, justo cuando se encuentra en una campaña de rehabilitación, informó José Luis Alomía Zegarra.

El secretario de Salud estatal confirmó que fue justo cuando trabajadores quitaron el techo del inmueble para su reparación que se presentó la lluvia; agregó que afortunadamente no hubo personas heridas o pérdidas humanas que lamentar: "Hay daños en mobiliario y equipo informativo, pero será reemplazado por equipo nuevo, de todas formas, era parte de la rehabilitación que se hace en varios centros de salud de la entidad".

El funcionario precisó que dentro de seis semanas se contempla terminar con la reparación del inmueble, el cual que atiende a toda la población de Yécora: "Después de la lluvia, se hizo una revisión rápida, no hubo algo alarmante, realmente no se perdió nada importante, algo de inmobiliario pero vamos a remodelar y mejorar el lugar. Es un centro de salud de las zonas más alejadas de Sonora y no los volteaban a ver, ahora lo estamos haciendo", afirmó.

Fuente: Tribuna