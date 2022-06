Sonorenses decidirán si continúan usando el cubrebocas, afirma secretario de Salud

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Aunque se derogó la Ley que imponía el uso obligatorio del cubrebocas en Sonora, la población, de manera consciente e informada, decidirá si continúa utilizándolo, manifestó José Luis Alomía Zegarra, titular de la Secretaría de Salud, quien aseguró la ciudadanía "no debe confundir el tema de la derogación de la obligatoriedad del uso de cubrebocas con el uso de cubrebocas".

Lo que se derogó fue la obligatoriedad de su uso, nosotros lo que queremos es que las personas tomen la decisión consciente y en juicio e informada de cuándo y cómo y quiénes pueden o deben seguir usando el cubrebocas y quiénes ya no", precisó.

El funcionario mencionó que no han aumentado los casos de coronavirus en Sonora como en otros estados, y actualmente los síntomas, aunque son similares a los presentados al inicio de la pandemia, han disminuido la afectación en la salud de los pacientes gracias a la vacunación; agregó que la semana pasada no hubo muertes y del total de casos que se atendieron, solo dos necesitaron ser internados, y uno de ellos no tenía la vacuna y el otro no tenía el esquema completo.

Fotografía: Archivo

Alomía Zegarra dijo que la dependencia mantendrá las recomendaciones y medidas sanitarias establecidas, además de continuar con la vigilancia epidemiológica y monitoreo diario con las diferentes jurisdicciones sanitarias para ver el comportamiento de la pandemia. Añadió que a dos años de la pandemia, los ciudadanos ya saben cuáles son las acciones de prevención a seguir, y que la principal de ellas es la vacunación.

El secretario de Salud mencionó que se trabaja en conjunto con la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en mesas específicas para establecer los lineamientos y acciones que se emplearán en el siguiente ciclo escolar, aunque eso irá de acuerdo con lo que especifique la Secretaría de Educación Pública (SEP). Con 21 votos a favor y tres en contra, el Congreso de Sonora aprobó eliminar el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos durante la sesión extraordinaria celebrada este martes 7 de junio.

La iniciativa entrará en vigor cuando sea publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y se aplicará en cualquier espacio de uso común, laboral o industrial de la entidad. De acuerdo con los datos presentados en la semana epidemiológica 22, que abarca del 29 de mayo al 4 de junio, la Secretaría de Salud de Sonora (SSA) confirmó 131 casos y ningún fallecimiento por Covid-19.

Fuente: Tribuna