Ciudadanía pide el regreso de un módulo de Profeco en el municipio de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que la secretaria del Ayuntamiento, Lucy Navarro, informaran la intención de regresar al municipio una oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), o en su caso que Cajeme tenga un enlace para que los ciudadanos realicen los trámites sin tener que viajar a Hermosillo, ciudadanos han urgido una respuesta positiva manifestando el estado de vulnerabilidad que genera la ausencia de esta dependencia.

Juan Gutiérrez, fontanero, compartió para TRIBUNA que debido a la pandemia el trabajo escaseo y ante la necesidad de llevar el pan a la mesa, tuvo que acudir a una casa de empeño en donde dejó herramienta de trabajo con un valor de aproximadamente mil 500 pesos, recibiendo por esta solo 300 pesos.

El problema fue cuando fui a desempeñar, me dijeron los empleados que ya la habían vendido, pese a que aún no se vencía el plazo del contrato que firmé, trate de ponerme en contacto con la Profeco, donde me informaron que tenía que solicitar una audiencia y presentarme en Hermosillo, y pues la verdad me sale más caro ir, que comprar otra herramienta, cosa que acabe haciendo", declaró.