Reforma a hospitales psiquiátricos deja muchas dudas y grandes retos en México

Hermosillo, Sonora.- México camina hacia un nuevo modelo de salud mental: pasar del internamiento forzoso a la atención integral y comunitaria, es decir los hospitales psiquiátricos se transformarán en centros comunitarios.

Sin embargo, para lograrlo la infraestructura pública de salud general, que ahora se encargará también de la psiquiátrica, debe mejorar si o si. Al mismo tiempo se deben buscar mecanismos para afrontar las carencias económicas y del entorno que existen en las familias.

¿Cierran hospitales?

El reto es gigante, y en Sonora no es diferente. En entrevista con TRIBUNA, el doctor José Luis Garibaldi Zamora, director de Salud Mental y Adicciones, explicó que con la transformación los pacientes serían atendidos en hospitales generales y se está apostando a fortalecer la atención ambulatoria por medio de la consulta externa.

“Se evitaría el internamiento y si este es necesario ya se vería la manera de cómo se pudiera integrar en un hospital general o en el centro comunitario donde el tiempo de internamiento sería de corta estancia”, explicó Garibaldi Zamora.

Es decir, la reforma a la Ley General de Salud establece que los pacientes deben ser atendidos en establecimientos ambulatorios de atención primaria, servicios de psiquiatría en hospitales generales, hospitales regionales de alta especialidad y en institutos nacionales de salud.

Pese a que la reforma fue aprobada en mayo pasado, el doctor Garibaldi Zamora apuntó que aún no se ha tenido acercamiento o instrucciones de parte de la Secretaría de Salud Federal, por ende el proceso de transformación aún no inicia.

“Lo que nos fue solicitado es que veamos la manera de fortalecer las estrategias de atención ambulatoria para reducir la necesidad de hospitalización o internamiento”. Sostuvo que México se está sumando a la tendencia mundial donde los hospitales psiquiátricos ya no son utilizados.

Sin embargo, Garibaldi Zamora reconoció que el tema del abasto de medicamentos y el mejorar la infraestructura será sumamente necesario. Sobre el qué pasará con las personas que ya están internadas, el especialista señaló que únicamente hay 15 personas dentro del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte, el único en todo Sonora, quienes viven ahí al no tener familia y que si el espacio desaparece se buscarán opciones para que no dejen de recibir su tratamiento.

Familiares y pacientes muestran preocupación

Ahora, como ya se mencionó antes está transición a la atención en hospitales generales y lo comunitario preocupa a las familias especialmente porque en muchos casos el paciente generará una carga extra en las tareas del cuidado de las familias y expertos advierten que serán las mujeres las más afectadas.

En muchos otros casos los pacientes no tendrán los cuidados necesarios y podrían terminar en situación de calle. Los expertos consideran que con las carencias que vive el sistema de salud en el país, la transformación que se pretende hacer es apurada y sin la planeación correcta. TRIBUNA recopiló algunas voces de familiares y pacientes para conocer su percepción de la reforma.

Estefanía Sánchez Navarro, esposa de Ivonne Pacheco, ha luchado por dar a conocer los problemas a los que se enfrentan los pacientes de Salud Mental. Su hijo, Jezza de 15 años, atraviesa por un padecimiento que se ha recrudecido en los últimos años, aunado al difícil acceso a la salud pública, han optado por pagar hospitales privados.

“Nosotras decidimos salir de la atención del Hospital Carlos Nava Muñoz porque en realidad dejaron de surtir los medicamentos, son muy caros por ser controlados y se volvió complicado”, además, dijo que durante la pandemia fue sumamente complicado obtener las medicinas.

Por lo que considera que este nuevo modelo debe garantizar el acceso a las medicinas y que la atención pública a estos pacientes mejore, que no se tenga que pasar por un protocolo exhaustivo que no da la certidumbre de sí obtendrán o no la receta completa.

Por su parte, Ana María Beltrán Atwell, quien padece trastorno mixto, enfermedad que se le diagnosticó desde hace cuatro años, consideró que el programa de Salud Mental anunciado, tiene sus pros y contras que se deben analizar; en primera instancia, consideró que es positivo que se visibilice y tome más relevancia el tema de la salud mental y con ello evitar estigmas erróneos de las personas con enfermedades mentales.

Sin embargo, consideró que es importante la información a los familiares para que los sensibilicen en el tema de padecimientos mentales, que no es una cuestión de voluntad, sino una enfermedad. En este sentido, es importante, resaltó, que se de una capacitación correcta para los médicos que atenderán en primer nivel; por otro lado, sostuvo que muchas personas no podrían tener a sus pacientes en casa, porque hay enfermedades con las que los familiares no pueden lidiar.

Las familias no siempre podrán cuidarlos

Un ejemplo de que en muchas ocasiones los familiares no podrán hacerse cargo, es el caso de Alan Patricio Robles Ríos, un enfermo mental, que consternó a la población de Guaymas después que darse a conocer un video donde se le veía encerrado en un cuarto de material con lámina galvanizada y que tenía sólo una ventanilla.

El joven de 33 años tenía que estar encerrado porque en el sector había quebrado vidrios de camiones, vehículos y de casas, en ocasiones los vecinos afectados querían lincharlo. Alan era cuidado por su madre Georgina Ríos Durán pero hace 3 años murió y desde entonces sufrió un deterioro en su cuidado, ya que era ella la encargada de suministrarle los medicamentos controlados.

Y aunque el joven ya fue llevado al Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte con esta nueva reforma está en duda de que pudiera pasar con él, pues no tiene familia directa quien lo cuide. “Alan es una persona que sufrió mucho desde la muerte de su madre, su hermanastro vive en Estados Unidos y su esposa que aquí vive, es quien se hace cargo pero ella trabaja”, relató una vecina del lugar.

Hacia el nuevo modelo

El secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía Zegarra, dijo que se busca cambiar la concepción que se tiene de los centros psiquiátricos, lo que significa que enviarán, a través del programa, atención especializada de segundo o tercer nivel.

No es que se va a quitar en un momento determinado la atención especializada de segundo nivel o de tercer nivel con todo el tratamiento y con toda la terapéutica farmacológica que se requiere para el abordaje de estos pacientes, esa se tiene que tener porque cuando tenemos el problema, pues hay que afrontarlo”, señaló.

Manifestó que la estrategia es que la salud mental se atienda desde el primer nivel, por lo que se hará el reforzamiento en los centros de salud urbanos y rurales. En caso de que el paciente requiera el traslado a una unidad de segundo nivel, se le canalizará, sin embargo, es prioridad detectar de manera inicial para tener mayor oportunidad de tratarlo de manera inicial en un entorno familiar.

Dato

Los pacientes que requieren mayor internamiento en Sonora son aquellos que sufren esquizofrenia, trastorno bipolar, psicosis por droga e intento de suicidio. En Sonora la mayoría son por psicosis por droga especialmente el cristal.

