Sonora: Padres de familia, en contra de que alumnos no sean reprobados por la SEP

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo firmado por la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, donde se estipula que ningún estudiante de educación básica puede ser reprobado, padres de familia y maestros han advertido que esta medida puede derivar en un rezago educativo en próximos ciclos escolares.

A través de un sondeo realizado por TRIBUNA, 70 por ciento de los padres encuestados calificaron esta medida como "injusta" para los alumnos que cumplieron con su asignatura realizando la entrega de tareas y estudiando para sus exámenes, mientras que el 20 por ciento consideró que es una buena opción postpandemia para los jóvenes que tuvieron pocas oportunidades de estudio al no contar con las herramientas necesarias, como el servicio de Internet, y el 10 por ciento restante expresó desconocer la iniciativa.

Mirna Denisse, madre de familia, compartió, que es su caso, debido a ser madre soltera, la modalidad de clases presenciales vino a afectar a la dinámica diaria, teniendo que hacer un sobreesfuerzo para que su hija pudiera cumplir con sus deberes, por lo cual calificó de injusto que niños que no se conectaban y no entregaron tareas sean "premiados" por las autoridades.

Uno busca motivar a los menores a que sean responsables con sus obligaciones y cuando sacan una buena nota, pueden ver que su esfuerzo vale la pena, pero con esto verán que no hace falta esforzarse para poder obtener algo; pero más allá de los menores, es hasta una grosería a los padres que tuvimos que hacer malabares para poder que el menor tuviera el Internet, el uniforme, porque iban dos veces a la escuela, hacer las tareas, explicarles porque no aprenden igual en clases que en línea; y a papás desatendidos que no se preocuparon por enseñar estos valores se les premie, lo que a la larga, lejos de evitar deserción escolar, hará que en algún punto sus hijos choquen contra pared cuando vean que no están académicamente preparados", dijo.