Tras pandemia y nuevas políticas, educación en Sonora pasa por un momento crítico, aseguran

Cajeme, Sonora.- La pandemia, la decisión de “no reprobar” a nadie y el poco avance en la rehabilitación de escuelas, tienen a la educación en el “peor momento” de la historia en Sonora, así lo consideran maestros y líderes que ven con preocupación los retos a los que se enfrentan los docentes en el regreso a clases del próximo ciclo escolar 2022-2023.

Cabe recordar que de por sí el tema educativo está sumamente frágil tras dos años de clases remotas a causa de la pandemia del coronavirus, por ello es importante que cuando antes los alumnos no queden rezagados y que su educación sea garantizada.

Educación en Sonora pasa por su momento más crítico, aseguran. Foto: Internet

En primer lugar, es evidente que no todas las escuelas alcanzarán a ser rehabilitadas para cuando los menores tengan que regresar, en el mejor de los casos el vandalismo sólo robó mobiliario que no compromete las clases, pero en otros, donde los aires acondicionados fueron sustraídos, será imposible que con el clima propio de la región de Sonora los estudiantes regresen a clases.

Aarón Grageda Bustamante, informó que la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) trabajaba en la reparación de 90 escuelas, mientras que el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) se encargaba de la rehabilitación de 220 planteles educativos más.

No obstante, el pasado 6 de julio, el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño anunció que se habían rehabilitado mil 789 escuelas y que aún permanecían 86 más por terminar. “Ya son 1,789 escuelas las que han sido rehabilitadas, solo nos faltan 86 más para cumplir con la meta que nos propusimos”, destacó.

Cabe señalar que el ISIE había anunciado una inversión de 452 millones de pesos realizada por el Gobierno del Estado, además se anunció la reasignación de 52 millones de pesos por parte del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), para el programa Reactiva tu Escuela y a planteles de nivel media superior.

Aún así hay todavía bastantes planteles que siguen sin estar rehabilitados del todo, hay muchos que siguen esperando que los recursos lleguen. Además en ciertos municipios como Cajeme aquellos planteles que ya fueron rehabilitados fueron de nuevo vandalizados por la falta de vigilancia.

Por otra parte, está el nuevo modelo educativo que ha generado críticas porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) prohibió que los alumnos puedan ser reprobados, la calificación mínima para todos debe de ser 6.

Vamos a tener que reajustar programas en el sentido de ubicar al muchacho. Hacer un diagnóstico de cómo viene, porque no sólo viene mal de la parte del ciclo anterior, si no viene mal desde la parte de que no saben sumar, no saben comprender lo que leen, o sea traen una visión muy superficial”, indicó Diego Martínez, maestro de educación básica.