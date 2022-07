Un año sin respuestas sobre la desaparición de los 7 Yaquis y 3 yoremes en Loma de Bácum 

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado 14 de julio de 2021, 15 personas salieron de la comunidad Loma de Bácum con rumbo al rancho Agua Caliente, ubicado a unos 85 kilómetros del sitio. Ahí recogerían algunas vacas para la fiesta tradicional de la Virgen del Carmen en el poblado de Bataconcica. Pero no fue así como en el camino fueron privados de su libertad, cinco lograron volver y 10 jamás regresaron.

12 meses después, el caso ha quedado en el olvido de las autoridades y de la sociedad. No hay avances en las investigaciones, ni mucho menos justicia. Un hecho tan escandaloso que refleja la grave crisis de inseguridad en Sonora está impune. Mientras sus familiares no paran de buscarlos y mantienen la esperanza de que ellos regresarán.

Su desaparición

De las 15 personas, cuatro de ellas fueron dejadas en libertad y una más logró escapar de los captores, por lo que el 15 de julio de 2021, se realizó el reporte de la desaparición. El 19 de julio, la Comisión de Búsqueda de Personas en Sonora publicó las fichas de búsqueda de los 10 desaparecidos restantes, siete de ellos pertenecientes a la etnia yaqui de Loma de Bácum y los otros 3 yoremes que vivían y trabajaban en la comunidad.

En el ojo mediático las investigaciones comenzaron por parte de las autoridades estatales, durante el proceso los familiares de las víctimas siempre denunciaron omisiones y opacidad por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Posteriormente, el 19 de septiembre de ese mismo año, los restos de cinco de los desaparecidos fueron localizados en la comunidad de Chichiquelite. El 27 de septiembre, un día antes de la visita del presidente a Vícam, la FGJE informó que los restos fueron identificados como: Fabián Sombra Miranda, Braulio Pérez Sol, Heladio Molina Zavala, Martín Hurtado Flores y Fabián Valencia Romero.

Los miembros de la tribu yaqui desaparecidos

El 9 de octubre, la Fiscalía informó el hallazgo de restos de otros dos desaparecidos y desde entonces sus familiares denuncian que se ha dejado de brindarles el apoyo, así como la información de los avances de la investigación. El 8 de noviembre, la Comisión de Búsqueda de Personas en Sonora reveló la última búsqueda que se hizo.

Los abandonaron

Anabela Carlón, abogada Yaqui de Loma de Bácum, señaló para TRIBUNA que desde el pasado mes de marzo las autoridades han dejado de dar apoyo en los operativos, lo cual ha derivado en dejar las búsquedas, bajo el argumento de que la inseguridad en el poblado de Loma de Bácum y en Ciudad Obregón, se ha vuelto muy peligroso.

Se han ido reduciendo los elementos que iban a las búsquedas, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ya no va, quienes nos acompañan son los elementos de la Guardia Nacional (GN), Marina, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), solo iba y nos dejaba, por lo cual ya no se ha hecho mucho", declaró.

La legista explicó que en lo legal tampoco se ha avanzado, ya que las familias tienen las mismas dudas que cuando no se podía tener acceso a la carpeta de investigación, argumentando que, aunque se han incrementado los reportes de la diligencia, el tiempo que se les otorga para analizar la carpeta es muy poco.

Solamente nos han podido atender 2 horas, por lo cual nos queda estar buscando una cita por semana, tenemos preguntas que no se han podido aclarar, ya que es poco el tiempo que nos dan de 1 a 2 horas, esperamos que la próxima reunión con el encargado del expediente podamos tener mayor apertura", dijo.

Del mismo modo aclaró que de acuerdo a la Fiscalía, son siete los cuerpos localizados, pero como familiares no se tiene la certeza que estos pertenezcan a los desaparecidos. "Ha sido un proceso desgastante, las familias no pierden la esperanza, pero se ve la tristeza, por supuesto ellos esperan que sus familiares regresen con vida, a pesar que las confrontas de ADN ha dado positivo para algunos familiares, de todas maneras, muchos no lo han aceptado debido a que las prendas que pudieron observar no corresponden a sus desaparecidos".

Añadió que solo a uno de los siete localizados sí se le asoció con la vestimenta encontrada, pero del resto no corresponden al verlos en físico; otro de los puntos que hacen dudar a los familiares, es la premura que tuvieron las autoridades para entregar los primeros resultados de las pruebas de ADN, a un día de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador; a partir de ahí se fue disminuyendo gradualmente el apoyo.

Antes de que llegara el presidente se localizaron rápidamente los restos, se entregaron apresuradamente los resultados de las pruebas, lo cual, si nos causa extrañeza, pero lo que queremos no es entrar en polémica, sino que se haga justicia y se dé seguimiento al caso", finalizó.

Los siguen buscando

"No me resigno a verlos como un número en una fría estadística o como un número de expediente, como un proceso que está en curso en medio de una burocracia que pareciera ser escrita con una inútil tinta. No me resigno a solo escuchar su nombre entre discursos vacíos pronunciados por políticos ajenos y otros no tanto", escribió y compartió a TRIBUNA, Levi Adán García, familiar de uno de los siete Yaquis y tres Yoremes desaparecidos.

Levi Adán, escribió desde su impotencia sobre un trato injusto: “No me resigno a sólo escuchar conclusiones de versiones basadas en (hasta ahora) suposiciones. Pueden hacer leña del árbol caído que no puede defenderse cuantas veces quieran, eso es fácil, pero recuerden que nadie vive y crece en las mismas condiciones y que con la vara que midas serás medido”.

Palabras que expresan el dolor de Norma Alicia García, esposa de uno de los yoremes desaparecidos, que denuncia que, a un año del suceso, la fiscalía pese a asegurar tener dos pruebas genéticas confirmatorias no ha entregado los cuerpos para que los seres queridos puedan dar una digna despedida.

A 1 año, el tema ya se apagó, las autoridades que están haciendo la segunda prueba de ADN no han dado información, ya pasó mucho tiempo y no hay avances. En el mes de marzo, dejaron de venir las autoridades de búsqueda, con el compromiso de que volverían, pero ya no han regresado con el pretexto que la zona está muy peligrosa por presencia de grupos armados en la región", explicó a TRIBUNA.

Norma Alicia, compartió que, como familiares, piden ya no sólo justicia y un seguimiento, sino un trato digno y la oportunidad de poder darles una despedida a los cuerpos ya identificados. "Este proceso lo he vivido con una tristeza muy grande, en la espera y ver que están quedando en el olvido, porque no hay movimiento de nada, mientras que las familias de cada uno siguen en la zozobra de que va a pasar, si es que ya están reconocidos, pues que nos los entreguen ya fue un año, que no los den para darles paz".

Por su parte, Imelda Zavala, familiar de una de las víctimas de desaparición forzada, llamó a las autoridades a que se continúen las búsquedas, ya que aún faltan tres de ellos, y cada día la angustia e impotencia crecen en cada una de las personas que los conocieron y convivieron con ellos. "Es un dolor muy grande, el no saber qué pasa, queremos que los entreguen y así poder tener al menos la paz de saber dónde están, pero sobre todo queremos que no se olvide el tema, que se haga justicia", comentó a TRIBUNA.

Familias afectadas recuerdan a sus seres queridos

Sin respuestas

Este medio solicitó a la FGJE información sobre el caso, pero hasta el cierre de esta nota no respondió. Cabe señalar que en su última visita a Loma de Guamúchil, el 21 de mayo de 2022, el presidente prometió hacer justicia en el caso y no dejar de buscarlos, sin embargo no hay avances.

Fuente: Tribuna