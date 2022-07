Sonora: ISAF detecta finiquitos indebidos en el municipio de Etchojoa

Comparta este artículo

Etchojoa, Sonora.- Etchojoa es uno de los municipios del Sur de Sonora donde se logró la reelección de sus alcaldes, sin embargo, antes de iniciar su segunda etapa al frente del Gobierno Municipal, el alcalde Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, incurrió en una presunta irregularidad, al autorizar un finiquito indebido, realizado a cinco ex funcionarios de primer nivel.

Durante la última auditoría financiera, realizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), se observó que la administración de Mendívil Valenzuela, realizó pagos por concepto de liquidaciones a ex funcionarios de primer nivel, al dejar de prestar sus servicios al concluir el trienio, por un importe de 78 mil 737 pesos.

Según el Informe por parte del ISAF, se muestra que los ex funcionarios beneficiados son el ex tesorero municipal, con 17 mil 259 pesos, el ex coordinador de CMCOP, con 14 mil 619 pesos, el ex contralor, con 25 mil 375 pesos, el ex director de Educación, con nueve mil 751 pesos, así como la ex directora de Seguridad Pública, quien recibió 11 mil 733 pesos.

Sin embargo, según el personal del ISAF, dicho pago no estaba contemplado dentro del presupuesto previamente autorizado por Cabildo, lo cual pudiera ser considerado como una presunta irregularidad por parte del hoy alcalde.

LA IRREGULARIDAD

Hasta el momento, esta observación no ha sido solventada por parte de la actual Administración, violando la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora, así como la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, afirmó el ISAF.

Por ello, la Institución Auditora, exhortó al Ayuntamiento de Etchojoa a presentar la denuncia ante el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, en contra de quien o quienes resulten responsables de efectuar dicho pago improcedente.

Además de indicar la razón por la cual, él o los servidores públicos responsables de ejercer el recurso conforme al presupuesto autorizado, presuntamente no lo hicieron; Así como establecer las medidas de control interno para que se cumpla oportunamente con la normatividad.

En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones y normatividad aplicable, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada”, puntualizó el Informe.

Fuente: Tribuna