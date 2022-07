Tranquilidad por arresto de Caro Quintero; se refuerza Caborca por precaución: Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora.- La captura de Rafael Caro Quintero es muy importante, pues da tranquilidad que criminales de su talla sean presentados ante la justicia, aseguró el gobernador Alfonso Durazo, quien agregó que tras el arresto del narcotraficante, se reforzó la seguridad en toda la entidad, principalmente en la zona de Caborca, donde se tuvo una participación criminal más activa: "Estos nunca descansan, no nos fue bien este fin de semana, pero estamos sobre estos criminales", indicó.

El mandatario estatal precisó que también se aumentó la seguridad y duplicó la capacidad de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en San Carlos, luego de que se anunciara el hallazgo de cuatro cadáveres en la localidad pesquera de La Manga, para dar con los responsables de los homicidios. Sobre los efectos secundarios de la captura del 'narco de narcos', Durazo Montaño mencionó que siempre hay disputas en los grupos criminales por el liderazgo, por lo que las autoridades están atentas ante actos de violencia.

Finalmente, el gobernador aclaró que no hay alerta de viaje de Estados Unidos hacia Sonora por la detención del narcotraficante, aunque la Embajada recomendó a sus ciudadanos evitar viajes a nuestra entidad y a Sinaloa, ante posibles enfrentamientos tras la detención de Caro Quintero; asimismo, negó que la violencia generada en Guaymas haya impactado al turismo del sector.

Aquí en Sonora no, aquí tienen ellos alguna restricción para viajar por la carretera 15 de noche, entre Hermosillo y Nogales, pero ustedes saben que afortunadamente no hemos tenido mayores incidentes, es más una prevención de ellos que una necesidad real. No ha impactado porque son hechos de violencia muy localizados, he dicho en otras ocasiones que el 96 por ciento de los hechos de violencia están vinculados con personas que han construido un entorno de riesgo durante toda su vida dedicándose a actividades criminales", dijo Durazo.