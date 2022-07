'Mañanera' de AMLO: Detienen a 212 presuntos delincuentes en Cajeme en lo que va de este año

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este jueves 21 de julio del 2022, efectuada desde el Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja informó que, en lo que va del este año 2022, se han detenido 212 generadores de violencia en el municipio de Cajeme, en Sonora, una de las 50 ciudades prioritarias en materia de seguridad.

Ricardo Mejía Berdeja comparte resultados de operativo 'Cero Impunidad' en Cajeme, Sonora. Foto: Gobierno de México

El funcionario de Seguridad Federal declaró que las capturas de estos presuntos delincuentes ocurrieron como parte del operativo 'Cero Impunidad', el cual se ha realizado en el municipio de Cajeme desde el 10 de enero de este años. Las acciones han sido realizadas por elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestros (Conase) de la SSPC, que se coordinan con agentes de las fuerzas federales de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional (GN); también participa personal de seguridad del estado gobernador por Alfonso Durazo.

En tal virtud, han logrado ejecutar ordenes de aprehensión, mandamientos judiciales por delitos de homicidio, feminicidio, narcomenudeo, secuestro, violencia feminicida, entre otros", dijo Ricardo Mejía Berdeja en la 'mañanera' de este jueves 21 de julio.

Al momento, entre enero y el día de ayer [miércoles 20 de julio del 2022] llevan detenidos a 212 generadores de violencia en esta región", agregó el funcionario.

Finalmente, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la SSCP, mencionó que no solo se ejecutaron órdenes de aprehensión contra estas 212 personas, si no que varias ya fueron vinculadas a proceso y otras ya recibieron sentencia por los crímenes que se les imputan, sin embargo, no especificó cuantos de estos delincuentes, también llamados generadores de violencia, ya han sido condenados.

En la imagen, algunos de los generadores de violencia detenidos en Cajeme, Sonora, este 2022. Foto: Gobierno de México

Cabe recordar que el municipio sonorense de Cajeme es una de las 50 ciudades prioritarias en materia de seguridad, según el Gobierno Federal, esto por el alto número de homicidios que se registran día con día. Si bien la SSPC declaró el pasado miércoles que hay una disminución en este delito, reconoció que aún queda mucho por hacer para combatir la violencia en el municipio. Solo el pasado 20 de julio del 2022, se reportaron cerca de cinco hechos violentos, además de cuatro muertos.

Fuente: Tribuna y Conferencia de prensa matutina