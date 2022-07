Alfonso Durazo promete analizar proyectos para desarrollo del municipio de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante su visita al municipio, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dijo que analizará algunos proyectos que se encuentran pendientes en algunas zonas de Cajeme, estando entre ellos la problemática que hay en el paso a desnivel, dar un uso a 3 terrenos en los que fueron demolidas algunas escuelas y revisar la posible construcción de un puente elevado que ayude a evitar las largas filas que se generan en la calle Norte por el paso del tren.

El gobernador fue informado sobre la necesidad de que se les dé un uso a dichos terrenos donde estaban las instituciones escolares; estando uno de ellos ubicado en la calle Zaragoza y Durango, mientras que se le planteó que analice la posibilidad de crear el puente, pues en la administración municipal 2015-2018 se hizo el proyecto ejecutivo para esta obra, considerando poco más de 200 millones de pesos, pero no se llevó a cabo.

Me gustaría tener un inventario de estos terrenos para buscarles un destino social, no voy a vender el patrimonio del gobierno del estado, porque es patrimonio de la gente. Pude rescartar precisamente por eso un terreno en el puerto de Guaymas y otro más. Ofrezco revisar también el proyecto del puente elevado en la calle Norte, porque ahí hay una necesidad. No asumo compromiso pero analizaré la parte técnica y el impacto social para impulsar una obra", mencionó Alfonso Durazo.