Autos decomisados a criminales se darán a las corporaciones policiacas: Gobierno de Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Un promedio de 111 vehículos al mes son incautados en los diferentes municipios de Sonora, en su mayoría casos relacionados con el crimen organizado, mismos que se darán a las corporaciones policiacas para que mejoren su parque vehicular, mencionó el gobernador del Estado. Alfonso Durazo Montaño explicó que tras ser asegurados, se investigarán las unidades y estarán en cuarentena tres meses.

Si después de ese tiempo no son reclamados por sus propietarios, aquellos que estén en buen estado serán donados a los ayuntamientos; en caso de que haya algún decomiso erróneo y la unidad pasara a alguna autoridad, el Gobierno se compromete a cubrir el costo total del automóvil, para que sea regresado a su dueño, indicó el mandatario estatal. Agregó que no importa que los parques vehiculares de las corporaciones queden irregulares y no sean uniformes, sino que las unidades que usen los agentes cumplan su función.

Durazo Montaño mencionó que esta acción será aplicada ante la falta de recurso para poder dotar de nuevas patrullas a los ayuntamientos, para lo cual se ayudarán de todas las medidas posibles, que les permitan mejorar los equipos; también se busca que la policía de Sonora sea la mejor pagada en el país, con el objetivo de que se obtengan mejores resultados, añadió el gobernador. Cabe mencionar que este jueves 21 de julio, el mandatario estatal visitó el 60 Batallón de Infantería para entregar armamento a elementos pertenecientes a la Policía Municipal de Cajeme.

Con la finalidad de que se fortalezca el combate a la violencia, se proporcionaron 50 armas cortas de calibre .40 milímetros y 30 armas largas de asalto, calibre 5.56x45; además, señaló que se gestiona ante las autoridades correspondientes que sean entregadas en su momento 48 armas cortas y 319 largas a elementos de Seguridad Pública, las cuales fueron decomisadas a grupos delictivos. Finalmente, el gobernador Alfonso Durazo afirmó que también se destinarán 17 millones de pesos para dar estímulos salariales a los elementos policiacos, mismos que dependerán de los diferentes rangos dentro de la corporación, donde un agente podría recibir un apoyo de hasta 4 mil pesos al mes.

Fuente: Tribuna