Denuncian que IMSS Cajeme elimina servicio de traslados en ambulancias

Ciudad Obregón, Sonora.- Don Carlos Espinoza Ibarra, de 74 años de edad, que desde hace dos años está postrado en cama tras sufrir dos embolias y la amputación de sus piernas, está en riesgo de perder sus citas agendadas para el lunes y martes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que, de acuerdo a lo expuesto por su hijo, esta semana cancelaron los traslados en ambulancia para cita médica.

Nos están quitando el derecho que tenemos como derechohabientes del traslado en ambulancia a las citas médicas, los cuales desde hace dos años utilizábamos de manera regular por la propia condición de mi papá y que ahora sin algún aviso o explicación nos dijeron las autoridades del IMSS que se canceló el servicio", compartió Alejandro Espinoza, hijo del paciente.

Del mismo modo detalló que ante esta respuesta a su solicitud, solicitó información en la dirección de la institución, pero no fue atendido, por lo cual acudió a la subdirección donde le dijeron que por falta de ambulancias este servicio ya se había cancelado.

Finalmente, explicó que, por la condición de su padre, no lo puede trasladar en un carro particular, y ante los gastos que le ha generado la enfermedad de su padre, es difícil el pagar mil 200 pesos, que es lo mínimo que cobra una ambulancia particular.

Tenemos una cita importante este lunes, y estamos contrarreloj, ya que, si no podemos acudir, el reagendar nos tomará al menos tres meses más, la denuncia la hago por mi padre y por la gente que requiere este servicio que es un derecho de los usuarios de la institución médica", finalizó.

TRIBUNA buscó la postura del IMSS, pero hasta el cierre de esta edición no tuvo respuesta.