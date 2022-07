Adeudo al Isssteson le cobra factura a policías de Navojoa; 20 elementos no se han podido jubilar

Navojoa, Sonora.- Pese a haber cumplido con sus años de servicio, alrededor de 20 elementos de la Policía Municipal de Navojoa, no han podido solicitar su jubilación, debido a la deuda histórica que el Ayuntamiento mantiene con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON).

El grupo de policías, manifestó que ya cumplieron más de 30 años de servicio, sin embargo, al intentar solicitar su jubilación, el ISSSTESON sólo les reconoce 20 años cotizados o 10 años en algunos casos; sin embargo, las administraciones anteriores, jamás dejaron de descontarles sus aportaciones.

LAS COMPLICACIONES

Guadalupe Coronel Ortiz, ingresó a la Corporación en el año de 1992, desde entonces ha puesto en peligro su vida durante más de 30 años, saliendo a las calles con el objetivo de proteger a la ciudadanía, sin embargo, al solicitar su retiro para poder descansar a lado de su familia, se encontró con el detalle, de que al menos nueve años no fueron cotizados en el ISSSTESON.

Desde que entré a la corporación, ingresé con esa Seguridad Social, no es mi problema si las administraciones anteriores no cumplieron con los pagos; nosotros los trabajadores estamos en tiempo y forma, pero cuando voy a ver lo de mi jubilación, en el ISSSTESON sólo me aparecen 21.5 años, por lo que me están faltando nueve años”, afirmó.