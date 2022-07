Javier Lamarque Cano pide compromiso a policías del municipio de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras refrendar el apoyo económico a los agentes de Seguridad Pública Municipal, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, llamó a los agentes a refrendar el compromiso adquirido con la ciudadanía y autoridades que la representan, pidiendo que no se ventilen a los medios de comunicación las diferencias que se pudieran presentar al interior de la corporación.

No voy a tolerar politiquería, nada de que andan en los medios de comunicación haciendo declaraciones, si hay inconformidad, molestia o algo que crean que no está bien, hay instancias institucionales para resolverlas, pero el trabajador de seguridad no se puede comportar como cualquier empleado", declaró.