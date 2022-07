Ciudad Obregón: Taxistas colectivos se manifiestan; piden que los "dejen trabajar"

Ciudad Obregón, Sonora.- Una agrupación de taxistas colectivos se manifestaron en la entrada del Palacio Municipal, exigiendo que se respete el acuerdo que se tiene con Tránsito Municipal, el cual en voz de los manifestantes permite trabajar a los taxistas aunque no tengan concesión.

Reynaldo Castillo, delegado estatal y presidente de la Fundación Madrazo Sonora, explicó que la manifestación surgió a raíz de que pese al acuerdo que existe uno de los taxistas fue multado ayer por parte de Tránsito Municipal, pagando un monto de más de 2 mil pesos.

Hemos estado siendo hostigados por el departamento de Tránsito. El acuerdo fue que los dejarían trabajar a los taxistas aunque no tuvieran concesión y que en el camino vayan sacando las licencias, etc. No hay camiones urbanos y al final el perjudicado es el usuario; desde hace 12 años el transporte está colapsado en Cajeme", mencionó.