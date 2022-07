Oomapasc estima gastar medio millón de pesos en reparar pozo de Casa Blanca

Ciudad Obregón, Sonora.- Derivado de una falla en el motor del pozo ubicado en la colonia Casa Blanca, mismo que abastece al poniente de la ciudad, desde la noche del miércoles el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) suspendió el servicio mientras se realizaría la reparación, causando una afectación a cerca de 35 mil personas.

La inversión del costo de reparación es aproximada a medio millón de pesos, de acuerdo al director general del organismo, Luis Miguel Castro. Durante una supervisión en la zona realizada el mediodía de ayer, el alcalde Javier Lamarque Cano, informó que, gracias a los trabajos forzados realizados por los empleados de la paramunicipal, se logró avanzar de manera anticipada a lo estimado.

Sobre la inversión no se tiene un cálculo exacto, y ya en su momento haremos cuentas, por lo pronto estamos cargándole a la cuenta y luego haremos la sumatoria, así mismo vamos a iniciar estudios para la perforación de otro pozo para reforzar el suministro y tener un repuesto para casos como este", señaló.

María Ernestina Apodaca, reciente de la zona afectada, declaró que el organismo no avisó con tiempo, ya que el comunicado decía que el servicio se suspendería el jueves a las 5:00 horas, pero desde el miércoles se quedaron sin servicio.

Muchos no tuvimos oportunidad de juntar cubetas con agua, yo tenía pensado hacerlo por la noche cuando llegara del trabajo, pero pues ya no tenía servicio, solo espero que no se ocupe y terminen pronto la reparación”, reclamó.