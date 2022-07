Viviendas abandonadas e invasión, un cáncer para el desarrollo en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a la gran demanda de vivienda por parte de la ciudadanía, factores como la inseguridad, mala ubicación o falta de recursos, en Cajeme, se tiene un alto número de casas abandonadas, lo cual ha influido en problemas sociales como la invasión, que desembocan en riesgos sanitarios y de inseguridad.

De acuerdo a cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en su estudio 'Viviendas particulares deshabitadas y de uso temporal 2020', Cajeme contabiliza 22 mil 176 casas abandonadas, ocupando el segundo puesto en el estado en esta variable solo por debajo de Hermosillo, que presenta 34 mil 452.

Aun cuando las personas que optan por invadir un inmueble, conocen los riesgos, la mayoría, se ven orillados a hacerlo, ante la falta de oportunidades. La ciudadana Lourdes Leal, quien lleva invadiendo una propiedad desde hace un año y medio, compartió para TRIBUNA los motivos y dificultades que ha vivido en este tiempo.

No es fácil, porque no se tiene la tranquilidad de saber que ese espacio no es de uno, además el no pagar servicios también es incómodo, porque uno quisiera estar legalmente, por lo anterior vine al Ayuntamiento a solicitar apoyo para regularizar mi caso, yo lo hago por mi hijo, por necesidad, la situación está difícil, y se me hizo fácil, pero al llegar a ese punto ves que no es sencillo, en mi caso he buscado al dueño, pero en el tiempo que llevo no he tenido algún acercamiento", señaló.