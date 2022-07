Ciudad Obregón: Inicia vacunación contra Covid-19 de menores con buena afluencia

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde temprana hora padres de familia y sus hijos acudieron a los distintos puntos de vacunación habilitados en Ciudad Obregón, para que los menores de entre 5 y 11 años recibieran la primera dosis de vacuna antiCovid-19. Pero ante un problema de logística, la campaña inició con poco más de 30 minutos de retraso, regularizando la atención durante la jornada.

Es un pendiente menos, sólo faltaban los niños de ser vacunados y con eso de que están repuntando los casos, si me daba miedo que se fueran a enfermar, en lo referente al proceso, fue muy lento, al menos aquí en el Estadio de los Yaquis, llegamos y nos hicieron esperar afuera, porque no había sillas, y no estaban poniendo la vacuna, pero una vez que empezaron ya fue más fluido todo”, compartió María Belén Carmona, madre de familia.