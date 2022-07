Abuelito se desploma mientras esperaba su pensión en Cajeme; Bienestar lo tenía bajo el sol

Cócorit, Sonora.- La mañana del pasado miércoles, Rafael Acuña, de 67 años de edad, acudió a la plaza de la comisaría de Cócorit a cobrar su pensión del programa Bienestar, en donde, según relataron sus familiares, ante el intenso calor, falta de sombra y su condición de padecer diabetes, sufrió un desmayo, golpeándose el cráneo. Posteriormente fue internado en un hospital por un posible derrame cerebral.

Tras el golpe fue auxiliado por la propia gente en el lugar, y posteriormente sus familiares lo llevaron a casa en donde al transcurso de una hora y media, su salud se agravó por lo cual fue trasladado en una patrulla del poblado de Hornos al Hospital General de Obregón (HGO), ya que Rafael no cuenta con algún tipo de seguridad médica. De acuerdo al informe médico, se encuentra en observación con pronóstico crítico.

Claudia Acuña, hija del adulto mayor, compartió para TRIBUNA, que Rafael habría llegado a cobrar su pensión alrededor de las 9:00 horas e hizo fila hasta las 13:00 horas y que, a diferencia de otras ocasiones, acudió a la comisaría de Cócorit, siendo que normalmente él cobraba su recurso en el Casino de Esperanza, y que le hacía mucha ilusión el poder tener su dinero, ya que planeaba un día especial con su familia, ya que este viernes celebra su cumpleaños 68.

No hemos tenido algún acercamiento por parte de alguien de la Secretaría de Bienestar, no estamos pidiendo dinero, ni lo hacemos de mala fe, solo queremos ayuda, porque no es justo que hayan tenido a los adultos en el sol, sin ponerles alguna sombra, quiero que se visualice el problema y pongan atención, porque no fue el único que se desmayó por el calor, a raíz de la denuncia que hice hemos recibido muchas críticas negativas, pero lo que queremos es que no pase de nuevo esto en estas campañas", declaró.