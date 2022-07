Guardia Nacional cumple 3 años con pobres resultados pese a más elementos y más recursos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La Guardia Nacional (GN) ha crecido en el número de elementos, en presencia y hasta en recursos, pero en sus 3 años, que tiene de haber sido creada, todavía no cumple lo que ofreció el presidente en junio de 2019: garantizar la seguridad pública del país.

Por el contrario, los expertos advierten que cada vez es mayor la simulación y más grande el riesgo de militarización en el país. Además critican el uso político que el propio Andrés Manuel López Obrador le ha dado a la Guardia Nacional.

Crece sin resultados

Información recopilada en el informe ‘Guardia Nacional, 3 años de definición militarista’, realizado por el Observatorio de la Guardia Nacional y Causa en Común, señala que la fuerza de la corporación ha crecido en un 86 por ciento. Pasó de 56 mil 191 elementos en agosto de 2019 a 104 mil 839 en abril de 2022.

La presencia de la GN en los municipios también ha crecido. De 2019 a 2021, se construyeron 239 cuarteles, para 2022 se tiene contemplado construir un total de 98, y para 2023 y 2024 se proyecta construir 123 y 100 cuarteles, respectivamente. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha informado que cada cuartel tiene un costo de 34 millones de pesos.

En cuanto recursos ha sido básicamente lo mismo, la GN ha sido una institución privilegiada en su presupuesto, el primer año se le asignaron recursos por 922 millones de pesos, en 2020 se le aprobaron 21 mil 731 millones, en 2021 fueron 33 mil 671 millones y para 2022 se alcanzaron los 62 mil 825 millones.

Sin embargo, no hay resultados. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en los primeros 42 meses del gobierno de AMLO suman 121 mil 655 homicidios dolosos, una cifra mayor a los 120 mil 463 asesinatos durante el sexenio del panista Felipe Calderón. La administración del morenista se perfila a ser la más violenta de la historia.

Militarización avanza

Durante el foro y presentación del informe ‘Guardia Nacional, 3 años de definición militarista’ expertos coincidieron que en “abierta violación a la Constitución” se avanza a la militarización de la Guardia Nacional, pues el actual gobierno ha incrementado la presencia y el poder de las Fuerzas Armadas no sólo en tareas de seguridad, sino en muchas otras que corresponden al ámbito civil.

Hoy, aunque en la Ley la GN tiene establecidas 43 funciones, ya suman al menos 127 atribuciones civiles delegadas a las Fuerzas Armadas, entre ellas la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y las sucursales del Banco de Bienestar. “Ya no estamos hablando sólo de militarización, sino de militarismo”, explicó María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.

La Guardia Nacional empezó con una mentira, la reforma que dio origen a la Guardia Nacional estipula que debe ser una corporación civil. A 3 años de su creación, queda claro que se trata de una corporación militar dirigida por las Fuerzas Armadas y se está cambiando de una cultura civilista a una militarista”, señaló Morera.

Por su parte, Alejandro Hope, experto en seguridad, advirtió que la GN es una “simulación con carácter militar”, esto porque el 80 por ciento de los elementos que integran la Guardia Nacional cobran directamente de la Sedena o de la Secretaría de Marina (Semar), lo que confirma el carácter castrense de la institución.

Hope explicó que todos los cuarteles que se han construido son con recursos de la Sedena, además de que los terrenos, que los municipios o estados han donado para las bases, han sido donados a la Sedena y no a la Guardia Nacional. El experto también destacó el involucramiento del comandante de la Guardia Nacional en actos proselitistas de campaña al apoyar a Morena en abril pasado.

Los especialistas también ven con preocupación el incremento de un mayor número de violaciones a derechos humanos ante la incidencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se han recibido 2 mil 169 quejas que involucran a la GN.

Entre ellas se mencionan supuestas torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, así como tratos crueles, inhumanos o degradantes. Un ejemplo de ello, el asesinato del estudiante de Agronomía de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael, por el cual sólo fue procesado un elemento de la Marina adscrito a la GN.

Piden cambios

Se urgió a garantizar que la GN sea una corporación civil, más ahora cuando a través de una reforma se quiere formalizar que la corporación sea parte de la Sedena. Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta, dijo que con la GN no se respeta la Constitución. “Alguien que no cumple con lo que manda la Carta Magna no puede hacerse llamar incorruptible. Nadie tendría que reformar la Constitución si ésta le diera la razón”, apuntó.

Por su parte, la senadora Claudia Anaya sostuvo que lo aprobado en el Congreso fue un cuerpo civil y no uno militar. Dijo que aunque la militarización no es un proceso nuevo que vive México, a partir de 2018 tuvo un aceleramiento, pese a que López Obrador fue crítico del papel de las Fuerzas Armadas.

