Drenajes colapsados: Un problema incosteable en el municipio de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Sin duda alguna, la infraestructura de drenaje en el municipio de Navojoa ya cumplió con su vida útil, lo cual ha provocado que casi el 40 por ciento de la población viva entre aguas negras, sin embargo, hacerle frente a esta situación, representa un reto casi imposible para las autoridades.

Se estima que la red de drenaje cuente con más de cinco décadas de antigüedad, sin embargo, su infraestructura no ha recibido el mantenimiento necesario, lo cual provocó que las tuberías del sector poniente de la ciudad se encuentren colapsadas.

EL PROBLEMA

Históricamente, las colonias Hidalgo, Reforma, Constitución, Tierra Blanca y Nogalitos, han concentrado el mayor número de reportes por drenaje colapsado, sin embargo, en los último años, fraccionamientos con menor tiempo de construcción como La Herradura, Los Arcos, Brisas del Valle, Laureles y Fovissste, comienzan a padecerlo.

Para hacerle frente, las autoridades tendrían que desembolsar alrededor de dos mil 400 millones de pesos (mdp), entre el arreglo de infraestructura de drenaje y vialidades, situación que luce prácticamente imposible para el Gobierno Municipal.

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapasn), informó que tan sólo para el caso de la colonia Reforma, se requieren invertir alrededor de 80mdp, mientras que en la colonia Constitución, la inversión supera los 60 mdp. Sin embargo, lamentablemente, aunque el Gobierno del Estado anunció un apoyo para ‘disminuir’ el problema de drenaje en la ciudad, este resulta insuficiente.

Vamos a apoyar para salir de paso de manera emergente en el problema de drenaje; no vamos a cambiar el drenaje porque eso es un mundo de dinero, que en estricto rigor, tendríamos que hacerlo. Pero obviamente no tenemos el presupuesto, por lo que tenemos que entrar por etapas y por prioridades, porque no alcanza el dinero”, aseguró Alfonso Durazo Montaño, gobernador del Estado, durante su reciente visita a la ‘Perla del Mayo’.

LA INVERSIÓN

Se espera que en los próximos meses, Oomapasn reciba más de 9.5 mdp por parte del Gobierno del Estado, para la rehabilitación de los cuatro cárcamos de rebombeo existentes en el casco urbano, tales como: Cárcamo Matamoros, Tetanchopo y Juárez.

Mientras que también se invertirán alrededor de 15.5 mdp, para darle mantenimiento a los colectores Matamoros, Ramón Corona, Los Arcos y Sosa Chávez.

Sin embargo, para que el proyecto sea una realidad para las más de 60 mil personas afectadas por el sistema de drenaje obsoleto en la ciudad, olas autoridades deberán comenzar a elaborar los proyectos ejecutivos, de lo contrario, Navojoa pudiera perder esa inversión.

Fuente: Tribuna