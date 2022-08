Como todos los años, Ciudad Obregón sufre severos daños estructurales por las lluvias

Ciudad Obregón, Sonora.- La intensidad de las lluvias del pasado martes evidenció aún más los daños estructurales en Ciudad Obregón. No solo se trata de árboles caídos por el viento sino también la formación de nuevos baches y socavones; una vez más se deja ver que la cabera municipal de Cajeme no está preparada para las tormentas.

Juan Carlos Mendívil, residente de la colonia Campestre, señaló que debido a que un árbol cayó por la calle Hermanos Talamante, entre Chihuahua y Zacatecas, desde la tarde del martes la zona se mantiene sin energía eléctrica, lo cual ha generado varios inconvenientes a los vecinos del sector.

En mi caso, por mi trabajo, la computadora es una herramienta básica, y he tenido que pagar en un ciber para poder sacar el trabajo, pero más allá de eso, también está el problema de la comida del refrigerador la cual nadie nos va a pagar, hemos reportado, pero no sabemos cuándo nos restablezcan el servicio eléctrico", señaló.

El árbol que se desplomó en la calle Hermanos Talamante

Asimismo, las lluvias abonaron al mal estado de vialidades, ocasionando que algunas se hayan vuelto prácticamente intransitables o de alto riesgo para la ciudadanía, calles como Guillermo Prieto, París, Misión del Real, entre otras, han reportado aumento de baches e incremento del tamaño de los existentes previo a la precipitación, así como hundimientos en las vialidades en colonias como Campestre, Cortinas, Norte y Centro, a causa a daños en las tuberías.

"Por la Donato Guerra y bulevar Ignacio Ramírez, se nos formó un socavón y pese a que desde temprana hora de ayer acudieron a repararlo, nos preocupa saber que corremos el riesgo que se hundan otros tramos de la calle por el mal estado del sistema de desagüe en esta parte de la ciudad", compartió María Delgadillo, vecina de la colonia Sochiloa.

Juan Gutiérrez, ciudadano, declaró que en cada lluvia se evidencia la falta de infraestructura adecuada en la ciudad, argumentado que cualquier ciudadano conoce las calles y colonias que cada año se inundan, al no contar con drenaje pluvial.

Existen comercios que incluso ya cuentan con sus tablones para cuando llueve, ya que saben que se inunda la calle, y facilitan el paso a sus clientes y poder seguir vendiendo, en estas calles el peligro está, aparte del riesgo de salud, en que no sabes si hay baches nuevos, que te puedan maltratar el carro, al menos he visto aquí por la avenida París, tres carros dañados al caer en un bache, al no verlos por estar las calles inundadas", expresó.