Minería en México, fábrica de tragedias: Accidentes dejan 270 muertes en 10 años

Ciudad Obregón, Sonora.- La tragedia en Sabinas, Coahuila, donde actualmente hay 10 mineros atrapados, hace recordar lo ocurrido en Pasta de Conchos, en febrero de 2006, pero también todas aquellas desgracias donde la falta de protocolos, la omisión de las autoridades y la negligencia de los particulares han terminado en trabajadores que perdieron la vida.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE) en los últimos 10 años han ocurrido 276 incidentes mineros que han dejado 270 trabajadores sin vida y 108 lesionados. Coahuila ocupa el primer lugar con 60 accidentes, le sigue Chihuahua con 57, Durango con 52 accidentes, Zacatecas con 28 y Sonora con 18 accidentes, el quinto lugar a nivel país.

En el estado, el último accidente del que se tiene registro ocurrió en febrero pasado cuando en la mina San Francisco, en el municipio de Santa Ana, murieron tres trabajadores por un derrumbe, luego de que un domo de tierra cayera sobre una de las minas, los mineros fallecieron al interior del lugar.

Bajan accidentes pero no cesan

De acuerdo con los datos de la SE, 2012 fue el año donde más accidentes se registraron, un total de 40 para ser exactos que dejaron 25 lesionados y provocaron 55 muertes de trabajadores. Si bien los accidentes han disminuido año con año no cesan por completo y siguen cobrando la vida de los trabajadores mineros.

En promedio cada año se registran entre 30 y 40 accidentes en las minas del país. Por otra parte, según el informe 'Carbón Rojo', elaborado por la Organización Pasta de Conchos, de 1883 al 2017, 3 mil 103 personas han muerto en minas de carbón a causa de 310 accidentes.

Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, acusó que sigue sin haber protocolos de atención a emergencias mineras y los accidentes se siguen repitiendo porque no hay medidas de no repetición. Auerbach, explicó que lo sucedido en Sabinas es la muestra de que los trabajadores siguen expuestos al riesgo. "Es porque no se están tomando las medidas de seguridad e higiene y la Secretaría del Trabajo no está haciendo las inspecciones que debe de hacer para evitar más muertes".

Alto riesgo, baja paga

Aunque el riesgo que asumen es mucho, el salario de los trabajadores no compensa el jugarse la vida. De acuerdo con Data México, un portal de la Secretaría de Economía, el salario mensual promedio de los mineros es de 7 mil pesos para los hombres y 4 mil pesos para las mujeres. Esto aunque las ganancias de las compañías mineras incrementan año con año.

Según la SE, el valor económico de la producción minero-metalúrgica pasó de 281 mil 516 millones de pesos en 2020 a 338 mil 187 millones de pesos en 2021. Por otra parte, las jornadas superan las previstas por la Ley Federal del Trabajo (LFT), de 48 horas semanales, pues laboran "alrededor de 51 horas a la semana", de acuerdo con la SE.

Fuente: Tribuna