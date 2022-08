El gobierno enreda explotación del litio en Sonora; hay poca claridad en proyecto de AMLO

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El litio mexicano permanece como un recurso que invita al optimismo económico, pero que, al mismo tiempo, siembra dudas en cuanto a su explotación, manejo y comercialización. De acuerdo a fuentes del gobierno federal, será en los próximos días en que el presidente Andrés Manuel López Obrador informe sobre el proyecto de empresa pública que pretende ser la cabeza de la explotación del metal, algo que desde el inicio generó incertidumbre entre concesionarios (la empresa china Ganfeng) y posibles inversionistas.

El mandatario, que entregará la paraestatal a la Secretaría de Energía, mantiene la idea de que el Estado será quien dicte qué se podrá hacer y qué no, aunque existan títulos de concesión que fueron otorgados en sexenios anteriores. "Se tiene que definir qué se va a hacer con empresas que ya están trabajando en la exploración del litio. Son pocas, afortunadamente empresas particulares, porque si se hubieran entregado más concesiones seguramente hubiesen entregado todo Sonora", dijo durante su conferencia matutina.

Pese a la rigidez de que la estatización de los yacimientos ocurra sí o sí, López Obrador, luego de analizar los alcances legales internacionales que supondría, ya no ve necesario entrar en disputa por las concesiones ya otorgadas, lo que aligera la presión del mercado. "Si las concesiones hablan del litio, porque si no son concesiones otorgadas para la explotación del litio, no se puede reconocer. Las que sí fueron otorgadas con ese propósito, se reconocen", aceptó.

Si bien con este discurso el presidente logró poner paños fríos al tema, sobre el que circulan intereses monetarios gigantescos, no terminó por aclarar las principales interrogantes, como si estos cambios significarán legislar una nueva Ley Minera, a lo que tanto él como su partido han rehuido.

Creo que el tema se centra en que nadie sabe, siento que ni el propio gobierno, qué pasos se darán a continuación. Porque hay que aclarar algo, la industria minera especializada está lista, tiene ya sus análisis y sabe por dónde van los tiros, mientras la autoridad recién empieza a interesarse en estar dentro del negocio", explicó José Esperanza, especialista en el tema minero.

Poca claridad

Ante la duda general, el presidente López Obrador dijo que el litio será prioritario para la industria automotriz ya instalada en México; cabe destacar que hay dos asuntos en tales dichos: las empresas de este giro en el país son, sobre todo, estadounidenses, coreanas y alemanas… y ninguna produce, hoy por hoy, autos eléctricos en el país.

Ante la necesidad de cumplir con los compromisos del Foro Climático y del TMEC (que exigen que para 2030 el 50 por ciento de la producción de automóviles sean cero emisiones), el gobierno federal apuesta porque a las empresas ya instaladas en el territorio nacional les interese el litio.

"El problema está en que para que esto llegase a ocurrir se necesitaría que toda la industria no sólo reconvirtiera parte de su producción y de sus plantas, sino también que también desarrolle una cadena de suministros gigante, y eso lleva mucho dinero y tiempo", explica Guillermo Rosales, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles.

Al mismo tiempo, y pese a que se cree que en Bacadéhuachi, Sonora, está el yacimiento de litio más grande del mundo (243.8 millones de toneladas extraíbles), la Cámara Minera de México (Camimex) no cree que haya “bases sólidas” para que los objetivos gubernamentales se cumplan a partir de la producción de baterías de litio.

De acuerdo con el análisis de medios especializados, la idea del gobierno federal es quitar el monopolio del consumo de litio a Tesla, la multimillonaria empresa propiedad de Elon Musk, misma que ya trabaja con Ganfeng, la minera china que tiene las concesiones en Bacadéhuachi y que, al mismo tiempo, es proveída de sus baterías por CATL, otro consorcio chino.

Por ello y con el fin de cumplir con el TMEC y generar un mercado relevante para el litio sonorense, es que apuestan por las armadoras que ya trabajan en el país. A este tanteo, Tesla y CATL han respondido con la exploración de estados y sitios en dónde instalar su propia planta en México, misma, que conjunto, podría ser una de las más grandes del mundo, pero que enredaría más la situación.

Al mismo tiempo, la 4T trabaja junto al gobierno de Bolivia (con yacimientos de litio también) para copiar parte de su modelo de gestión, un detalle que no ha caído bien en el medio minero.

Déficit tecnológico

Si México al final logra controlar el la explotación y el mercado del litio, se enfrentará a un reto monumental: competir contra otros países y empresas que ya cuentan con experiencia en el ramo, pero también con tecnología de punta, dos características de la que el país carece.

"Es un yacimiento que normalmente no es económico. Lo que tenemos en Sonora y en gran parte de México es litio mezclado con arcilla y hasta ahora no se han explotado de manera comercial", argumentó Luca Ferrari, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En esto coinciden otros expertos del ramo, quienes explican que el país no tiene expertos ni los recursos técnicos necesarios, los cuales suelen ser muy caros, asunto que retrasaría aún más la puesta a punto de los yacimientos.

Fuente: Tribuna