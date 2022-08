Surtir una receta médica, un lujo para muchas familias tras la inflación y pandemia

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a que hizo más de una hora de fila en la farmacia del IMSS para surtir su receta médica, Amelia González no consiguió todos sus medicamentos por el desabasto. Deberá buscar entre farmacias genéricas si tienen lo que necesita y desembolsar una cantidad de dinero que no tenía prevista.

La situación de Amelia es la de muchos pacientes que también sufren a la hora de surtir su receta. Un gran porcentaje de ellos tienen que escoger entre comprar medicamentos o comer en la semana, por dar un ejemplo. Esto porqué en promedio quienes viven en la región del Pacífico Norte, donde está Sonora, gastan 500 pesos en promedio para adquirir medicamentos que alivien su malestar, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) Continua 2021 de la Secretaría de Salud.

Una receta más cara

Cuando el medicamento es muy necesario me veo obligada a comprarlo, siempre busco si hay algún genérico que salga más barato, porque siempre si me ando gastando como 300 o 400 pesos por medicina que no tiene IMSS", confiesa Amelia para TRIBUNA.

Víctor Manuel Guadarrama, trabajador de una maquila, señala que él muchas veces para no gastar, prefiere no ir al médico si se trata de una simple gripe. "Si vas a Similares la consulta es barata pero el medicamento no, y generalmente siempre termino gastando más de 300 pesos entre consulta y medicinas. Si sé que es una gripe común no me atiendo o pido con los vecinos a lo mejor un paracetamol, yo sé que está mal ¿pero qué hace uno si no tiene dinero?".

Víctor Manuel explica que surtir una receta completa significa no comer 3 días o dejar de pagar un servicio, "lamentablemente la economía no está en su mejor momento. Ya me ha pasado, una vez tuve que comprar medicamentos y terminé por pedir prestado, ya que todos los remedios cuestan mucho por más genéricos que sean".

Cabe recordar que, de acuerdo a datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en 2018 el gasto promedio de las familias en salud fue de 2 mil 358 pesos al año, para 2020 (el último dato más reciente) subió a 3 mil 300 pesos, aunque no pudiera parecer mucho para quienes viven en el mínimo pudiera implicar un enorme esfuerzo, más ahora que con la pandemia e inflación, los precios de los medicamentos se elevaron.

Laura Ochoa, trabajadora de una farmacia, platica para este diario que todos los días le toca ver cómo los pacientes tienen que decidir si comprar o no el medicamento porque para muchos implica quedarse sin dinero. "Algunos llevan sólo un producto o dos, o muchas veces no lo compran porque no les alcanza. Es duro y muy realista ver cómo tenemos que poner en riesgo la salud por una cuestión económica".

Ochoa asegura que con la inflación todos los medicamentos subieron de precio. "Fue un alza generalizada de 2, 5 ó hasta 10 pesos, esto desde enero a la fecha, pero ha sido constante y por ello cada vez es más complicado poder pagar toda la receta completa, aunque los medicamentos sean necesarios".

TRIBUNA realizó un sondeo fuera de una farmacia y de 20 pacientes entrevistados solo cuatro señalaron haber surtido su receta completa, otros cinco comentaron que no lo hacían porque tenían parte de los medicamentos en casa y el resto porque no les alcanzaba para la receta completa aunque reconocieron que necesitan los medicamentos.

Algo más

Por sexo no hubo un cambio en el gasto de medicamento, según la Secretaría de Salud, pues ambos gastaron 450 pesos en promedio, mientras que en zonas rurales el coste también se ubicó en 500 pesos y en zonas urbanas fue de 400 pesos.

