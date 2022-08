AMLO responde a la petición de blindar Sonora por violencia en Chihuahua y Baja California

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa matutina de este lunes 15 de agosto del 2022, efectuada desde el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló sobre los hechos violentos que se documentaron en los estados de Chihuahua y Baja California el pasado fin de semana, los cuales hicieron que organismos empresariales de Sonora solicitaran que la ciudad de Hermosillo se blindara.

Ante esto, el mandatario López Obrador aseguró que en los hechos violentos de Tijuana y Ensenada, en Baja California, los cuales involucraron quema de vehículos, no hay reporte de muertos. Asimismo, calificó la difusión de estas agresiones como "espectaculares" de medios de comunicación y "propaganda negra" de sus opositores políticos. En esta misma intervención, AMLO dijo que el Gobierno actual trabaja para proteger al pueblo.

En la imagen, el presidente AMLO señala como "propaganda negra" difusión de hechos violentos en Baja California el pasado fin de semana. Foto: Twitter

En el caso de Tijuana y Ensenada, no, fue más propaganda, quema de vehículos y otras actividades que afortunadamente no significaron la pérdida de vidas humanas [...] Entonces es decirle a la gente, vamos bien, no se dejen manipular, es evidente, yo no sé si hay conexión o mano negra, si se instrumentó o articuló esto; lo que no tengo duda es que nuestros opositores, los conservadores corruptos, ayudan en la propaganda negra", expresó el jefe del Ejecutivo Federal mexicano.