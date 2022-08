Ejidos del valle de Guaymas no cuentan con plan de emergencia ante fuertes lluvias

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Aunque las lluvias del pasado fin de semana no ocasionaron aumento en el nivel de agua de los bordos contención de Empalme, cinco ejidos del valle de Guaymas fueron afectados y ante el pronóstico de precipitaciones intensas, las autoridades de ambos municipios no han presentado un plan de prevención y resguardo de pobladores que podrían quedar incomunicados.

Edgar Gutiérrez, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) de Empalme dijo que hasta el momento no se han registrado lluvias abundantes y las que se han presentado no rebasan los 10 milímetros de precipitación, por lo que no ha habido problema alguno.

Precisó que en esta región el periodo crítico de lluvias es a finales de agosto y durante septiembre, y también es cuando existen mayores probabilidades presentarse un huracán o tormenta tropical.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, Guaymas y Empalme se encuentran en la zona que un disturbio tropical podría provocar desde este martes a jueves intensas lluvias que podría provocar inundaciones en el área rural.

Hasta ayer por la tarde no existía una lista de albergues en los ejidos que cuentan con más riesgo de inundaciones.

Fuente: Tribuna