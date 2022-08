Museo de los Yaquis reitera que sí pidió apoyo de Sedena; Instituto de la Cultura da su postura

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La coordinación de Patrimonio Cultural del Instituto Sonorense de la Cultura (ISC) negó tener información o una postura sobre la posible llegada de elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) al Museo de los Yaquis ubicado en la comisaría de Cócorit; ello a pesar de que la directora de este espacio cultural reafirmó que el alojamiento de los militares no se ha descartado.

Luego de que ambos participaron de forma conjunta en un foro donde expusieron los nuevos proyectos que se tienen para el Museo de los Yaquis, Francisco Ramírez, quien se desempeña como coordinador de Patrimonio Cultural del ISC, dijo a TRIBUNA que no hay una postura por parte del instituto respecto al tema.

"El museo sigue como es, no hay un pacto, no hay un convenio, no hay nada", mencionó el funcionario, respondiendo con un "no" al ser cuestionado de si esta dependencia tiene alguna clase de información sobre la posible llegada de militares a este sitio

En contraste, la directora del museo, Reyna Lourdes Anguamea Buitimea, sostuvo que se trata de una petición que fue hecha por este espacio cultural para garantizar mayor seguridad y vigilancia al mismo, ante algunas sospechas de que se busca ingresar al museo de forma clandestina, afirmando que esta posibilidad sigue en pie.

Es una plática que tuvimos, pedimos apoyo para que la Sedena nos ayudara para que hubiera más rondines por la zona, ya que en esta parte del museo, por la calle Obregón hasta el canal Porfirio, está muy oscuro y solo. En los últimos días encontramos un banco pegado a la barda y por el temor de que alguien entre a las instalaciones, comentamos que le podríamos brindar un espacio en una de las salas a un grupo de elementos para que nos ayuden", explicó.

Aseguró que aunque no ha recibido una respuesta a 15 días aproximadamente desde que se tuvo esta plática, aún existe la posibilidad de que los militares se alojen en el museo, en caso de que se acceda a la petición. "Se acordó que los rondines se reforzarán, ellos estuvieron muy contentos de que les ofreciéramos un espacio porque actualmente hay dos bases de Sedena en el CUM de Cócorit y son demasiadas personas para ese recinto", mencionó.

En medio Reyna Lourdes Anguamea Buitimea, directora del Museo de los Yaquis a su izquierda, Francisco Ramírez, coordinador de Patrimonio Cultural del ISC

Detalló que en caso de que haya autorización por parte de las autoridades superiores, serían alrededor de 20 elementos los que podrían alojarse en el Museo de los Yaquis solamente durante lo que resta de agosto, pues dijo que la información que se tiene es que los elementos estarían en el CUM aproximadamente por un mes.

Fue hace como quince días que hicimos la petición y las bases durarían un mes en el CUM, así que les llevaría menos tiempo estar aquí en caso de que se acceda, pero aún tenemos la posibilidad de tenerlos aquí", dijo.

Fuente: Tribuna