Ampliación Alameda está en el olvido de las autoridades del municipio de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Drenajes colapsados, falta de alumbrado público, inseguridad y fallas en el servicio de energía eléctrica, son algunas de las problemáticas que residentes de la ampliación del fraccionamiento Villa California Alameda ubicado al sur de la comisaría de Esperanza, han denunciado sobre todo tras las últimas lluvias registradas.

María Verduzco, ama de casa, denunció que, por más de 8 meses, sufren de problemas de drenajes colapsados, y la falta de atención ha derivado en fallas del servicio de luz. "Los registros están llenos de agua, y los cables de energía eléctrica no sé si han hecho corto pero seguido nos quedamos sin luz, y cuando reportamos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), nos dicen que le corresponde al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc); pero cuando vienen ellos nos dicen que no pueden hacer nada porque es problema de la CFE, y mientras nosotros somos quienes sufrimos".

Carmen Montoya, residente de la colonia, explicó que el problema de los drenajes colapsados tiene inundadas las calles de aguas negras, al grado de que ya han salido plantas y larvas de fauna nociva, derivando en constantes problemas de salud entre los vecinos.

Es imposible no pisar o respirar la suciedad, cuando se va la luz, es imposible estar con las puertas cerradas dentro de la casa, o el solo hecho de tener que ir a la tienda, existen niños, adultos mayores y hasta las mascotas que tenemos se han enfermado, incluso ya se han reportado tres casos de dengue en la zona, ya que con la humedad hay mucho mosco", compartió.

El ciudadano, Fernando Martínez, agregó que, en la colonia pese a ya ser conocida como una de las más afectadas por la violencia, se padece la falta de alumbrado público lo cual propicia la problemática.

Tenemos el pendiente del regreso a clases, ya que no existe un buen alumbrado las calles están inundadas por aguas residuales al punto que los estudiantes tendrán que rodear la colonia para poder llegar a la escuela, ya que no hay un paso seguro, donde no pisen los charcos o corran el riesgo de un asalto; el ayuntamiento vino y nos dijeron que pondrían el alumbrado pero solo lo pusieron en el parque 'Valentín Elizalde', También somos parte de la ciudad y aun así nos tienen en el olvido", puntualizó.