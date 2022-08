Cajeme: Alcalde pide no entrar en pánico ante casos de viruela del mono confirmados en Sonora

Cajeme, Sonora.- Luego de que la Secretaria de Salud Estatal dio a conocer que se registraron los 2 primeros casos de la denominada Viruela del mono en Sonora, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, emitió un llamado a la ciudadanía con el objetivo de que no se propicie el pánico y se sigan las medidas correspondientes.

Al ser cuestionado sobre si se tiene un plan en coordinación con Salud Municipal, Carlos Javier Lamarque Cano invitó a los ciudadanos a aislarse y notificar a las instancias competentes en caso de presentar síntomas de esta enfermedad.

Lo primero que es importante tener en cuenta es que no se contagia igual que el Covid-19, no es igual de letal y no se transmite por las mismas vías de contagio. Por supuesto es importante que en caso de presentar algún síntoma las personas se aíslen y se atiendan”, mencionó.