"Hay que ser conscientes de que a los Yaquis se les ha maltratado": Román Meyer en entrevista con TRIBUNA

Ciudad Obregón, Sonora.- Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) podría pasar por un ciudadano común, sin aspavientos ni parafernalia, atiende sus pendientes desde una óptica analítica, de política pública pura y dura.

Su encargo no es menor, es responsable de programas claves del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el de mejoramiento urbano y parte del Plan de Justicia para los pueblos originarios, entre ellos el pueblo Yaqui.

Es en dicha comunidad donde Meyer y su equipo más han intervenido en Sonora: estas obras han levantado polvareda y críticas entre algunos sectores que veían otras necesidades de mayor urgencia, pero él las defiende sin titubear. A unas horas de que el presidente visite a las autoridades de la comunidad, atiende a TRIBUNA.

Quisiera contextualizar este tema en el sentido de que es una política pública que viene del presidente, del Gobierno Federal; lo que intenta es dar un ejemplo, de dar respuesta a una comunidad. Lo que se busca es dejar un antecedente de un programa resarcitorio desde una óptica histórica, de justicia", explica.

Para Meyer no se debe mezclar la política pública con la opinión personal, aunque la línea que separa una cosa de la otra sea sumamente delgada, más en una sociedad con los grados de polarización que puede alcanzar la de Sonora en algunos temas, como los relacionados con la etnia.

Sobre este caso, los sonorenses tienen una visión particular y los de fuera tenemos otra muy distinta, pero por eso lo que buscamos es dejar un antecedente, y de paso que seamos conscientes de que a los Yaquis se les ha maltratado históricamente, desde una óptica histórica que viene desde el siglo 17 (…) por ende, lo que buscamos es hacer un proceso resarcitorio histórico cubriendo esas carencias profundas que tiene el territorio Yaqui en infraestructura, agua potable, servicios básicos, vivienda y espacios públicos; los Yaquis también son mexicanos y tienen los mismos derechos que el resto”, apunta.

Meyer Falcón detalla que intenta ver el caso de Sonora como un actor externo y no como alguien que deba tener una postura definida sobre los asuntos políticos de la entidad: “el compromiso es llevar a cabo un plan de justicia particular de forma integral, entonces por eso no estamos solos como secretaría, sino también un conjunto de instituciones federales que juntas trabajen para todos”.

Sobre el tema más espinoso en relación a los Yaquis, la entrega de tierras, Meyer es contundente: se trata de resolver un incumplimiento de un decreto presidencial, en este caso de 1940, sin que haya, así lo asegura, más trasfondo más que una cuestión de legalidad.

“Legalmente debió haberse cumplido con una cantidad de entrega de tierras (casi 20 mil hectáreas), pero no fue así… entonces se busca que el Estado mexicano cumpla lo que no cumplió hace alrededor de sesenta años y de lo que tenemos responsabilidad como política resarcitoria; dejaremos un antecedente de cómo el Estado mexicano debe atender este tipo de cuestiones”.

